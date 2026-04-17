Afrique: L'Angolaise Jaquelina Ngulo honorée au Nigéria

16 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VIC/LUZ

Luanda — L'Angolaise Jaquelina Mabiala Ngulo a été honorée à Lagos, au Nigéria, en tant que l'une des 100 personnalités emblématiques d'Afrique, lors d'un gala organisé vendredi sur le thème « L'Afrique que nous voulons : Accélérer l'excellence pour un continent autosuffisant ».

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Nigéria, transmis à l'ANGOP ce jeudi, indique que l'événement a réuni d'éminents dirigeants et entrepreneurs issus de divers secteurs de la vie sociale, économique, culturelle et scientifique africaine, constituant ainsi une plateforme de réseautage international pour renforcer l'image des pays représentés.

Selon le communiqué, Jaquelina Ngulo, accompagnée de membres de la mission diplomatique angolaise, a exprimé sa fierté et a qualifié cette distinction d'inestimable.

« Cet événement a accru la visibilité de l'Angola, mis en valeur les talents nationaux et renforcé les liens culturels entre l'Angola et le Nigéria », a-t-elle déclaré après avoir reçu le prix « Iconic International Awards », qui récompense 100 personnalités influentes en Afrique.

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Jaquelina Mabiala Ngulo est ingénieure, écrivaine, militante numérique et fondatrice de Veuma, une entreprise qui oeuvre pour la promotion de l'inclusion des femmes dans le secteur technologique.

Elle est également l'auteure du livre « Malongui da Minha Avó » (Le conseil de ma grand-mère).

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