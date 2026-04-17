Congo-Brazzaville: Denis Sassou Nguesso investi pour un cinquième mandat

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a prêté serment ce jeudi à Brazzaville pour son cinquième mandat présidentiel, lors d'une cérémonie qui a rassemblé plus de 60 000 personnes.

L'événement principal, auquel a assisté le Président angolais, João Lourenço, s'est déroulé au stade Concordia de Kintélé, à 25 kilomètres de Brazzaville. Des milliers de personnes s'y sont rendues pour assister à l'investiture, dans une ambiance de fête et de ferveur patriotique.

La cérémonie a débuté par l'entrée des hautes personnalités et des délégations étrangères, suivie de l'hymne national et de la lecture des textes législatifs encadrant l'investiture.

Au moment tant attendu, Denis Sassou Nguesso a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, s'engageant à respecter et à faire respecter la Constitution, à garantir l'unité nationale et à défendre les intérêts du peuple congolais.

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Par cette prestation de serment, le Chef de l'État congolais a officialisé le début de son cinquième mandat de cinq ans à la tête du pays.

La cérémonie d'investiture a également été marquée par la remise des insignes du pouvoir et la signature de l'acte d'investiture, étapes qui consacrent la légitimité institutionnelle du Président de la République.

Défilé militaire : renforcement de l'autorité de l'État

À la suite de la cérémonie solennelle, un défilé militaire s'est déroulé sur le même site, avec la participation des différentes branches des Forces armées et des Forces de sécurité.

Le défilé a mis en valeur les ressources humaines et techniques, témoignant de la discipline et de la promptitude des forces, et renforçant ainsi l'autorité de l'État et la souveraineté nationale.

Présence de Chefs d'État

L'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs Chefs d'État et de représentants de gouvernements étrangers.

Outre le Président João Lourenço, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le Président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, étaient également présents.

Les Présidents du Rwanda, Paul Kagame, du Tchad, Mahamat Idriss Déby, du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du Togo, Faure Gnassingbé, ont également assisté à l'événement.

Le Président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, y était également présent.

Des premiers ministres, des vice-présidents, des présidents de parlements et des délégations d'organisations sous-régionales et régionales, notamment de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ont également assisté à la cérémonie.

Galerie des présidents de la République du Congo

Fulbert Youlou (1960-1963)

Premier président après l'indépendance.

Alphonse Massamba-Débat (1963-1968)

Il accéda au pouvoir après la chute de Youlou, avec une orientation socialiste.

Marien Ngouabi (1968-1977)

Il a établi la République populaire du Congo ; il est mort en fonction.

Joachim Yhombi-Opango (1977-1979)

Il a dirigé une période de transition politique.

Denis Sassou Nguesso (1979-1992)

Premier mandat au pouvoir.

Pascal Lissouba (1992-1997)

Élu dans le cadre d'un système multipartite.

Denis Sassou Nguesso (au pouvoir depuis 1997)