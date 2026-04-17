Angola: Un professeur souligne l'essor du tourisme religieux au pays

Soyo — Le professeur d'université Jeremias Nunes, a considéré jeudi, à Soyo, dans la province de Zaire, comme prometteur le tourisme religieux en Angola et a mis en lumière le potentiel du pays dans ce segment d'activité touristique.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le professeur de planification et de développement du tourisme a indiqué que le tourisme religieux mobilisait ces dernières années des milliers de pèlerins, angolais et étrangers, pour des voyages motivés par des missions d'évangélisation et des expressions de foi.

Jeremias Nunes a cité en exemple le pèlerinage annuel au sanctuaire de Muxima, dans la province d'Icolo e Bengo, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles catholiques en quête de réconfort spirituel, de renouveau de la foi et de messages d'espérance.

Il a également évoqué les pèlerinages des fidèles de l'Église tocoïste à Catete, dans la province de Bengo, lieu où le prophète et fondateur de l'Église, Simão Toco, aurait affirmé avoir reçu le Saint-Esprit en 1949, ainsi que le mouvement religieux de l'Église kimbanguiste, dont les fidèles effectuent également des pèlerinages dans différentes régions.

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« Ce type de tourisme prend de l'importance dans notre pays ; le ministère du Tourisme devrait donc accorder une plus grande attention à ce facteur », a-t-il affirmé.

Jeremias Nunes a insisté sur la nécessité pour les autorités compétentes d'investir dans l'amélioration des routes d'accès aux principaux lieux de pèlerinage.

Il a également plaidé pour la création, en partenariat avec le secteur privé, de services de base pour soutenir le tourisme, notamment des hôtels, des restaurants, des services hospitaliers, des installations sanitaires de base et l'approvisionnement en eau potable.

Le chercheur a salué l'initiative du gouvernement angolais visant à moderniser le village de Muxima, entreprise ces dernières années, afin d'assurer de meilleures conditions d'accueil aux fidèles. Il y voit une étape importante pour le développement du tourisme religieux dans le pays.

Concernant la province de Zaire, Jeremias Nunes a rappelé que cette région constitue la porte d'entrée du christianisme en Angola, avec l'arrivée des premiers missionnaires portugais dans ce qui était alors le royaume du Kongo en 1491.

Il a souligné, dans ce contexte, l'importance historique de Ponta do Padrão, située à l'embouchure du fleuve Zaire, dans la municipalité de Soyo, local où, en 1482, le navigateur portugais Diogo Cão avait érigé une stèle, symbolisant la présence portugaise et le début de l'évangélisation de la région.

Il a également mentionné l'église de Mpinda, à Soyo, où eurent lieu certains des premiers baptêmes d'autochtones du royaume du Kongo, ainsi que les ruines de l'ancienne cathédrale (Kulumbimbi), à Mbanza Kongo, construite en 1491 et considérée comme la première église catholique édifiée en Afrique subsaharienne.

Selon le professeur, ces sites historiques et religieux représentent un potentiel important pour le développement du tourisme religieux, tant dans la province de Zaire que dans l'ensemble du pays.

Par ailleurs, il a souligné la visite du pape Léon XIV en Angola, prévue du 18 au 21 avril prochain, estimant que cet événement pourrait accroître la visibilité internationale du pays et dynamiser considérablement le tourisme religieux, tant au niveau national qu'international.