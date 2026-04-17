Afrique: CAN féminine 2026 - Le Sénégal et le Burkina Faso font match nul (3-3)

Dakar — L'équipe nationale féminine de football du Sénégal et celle du Burkina Faso ont fait match nul, 3-3, à l'issue d'un second match amical disputé, jeudi, au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.

Les Burkinabé ont ouvert le score avant que les Sénégalaises ne prennent l'avantage (2-1) grâce à un doublé de Korka Fall sur penalty (33e et 65e minutes).

Le Burkina Faso est ensuite revenu au score, puis a pris l'avantage (3-2). Le Sénégal a finalement arraché l'égalisation dans le temps additionnel de la seconde période grâce à Korka Fall.

Le Sénégal s'est imposé, lundi, lors d'une première confrontation amicale, jouée au stade Léopold-Sédar-Senghor.

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Les Lionnes enchaînent ainsi un quatrième match sans défaite.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des Lionnes du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue du 25 juillet au 16 août prochains.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées à deux reprises en 2022, lors de la CAN disputée au Maroc. Le Sénégal s'était alors imposé à chaque fois sur le même score (1-0).

L'équipe nationale féminine du Sénégal a disputé son premier match officiel le 22 septembre 2022 face au Ghana, avec à la clé une victoire des Lionnes (3-0).

Le Sénégal participera à sa cinquième phase finale de CAN féminine, la troisième consécutive. Les Lionnes évolueront dans le groupe A aux côtés de l'Algérie, du Kenya et du pays hôte, le Maroc.

Le groupe B est composé de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie.