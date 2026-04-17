Sénégal: Le Goethe Institut s'offre un nouveau siège écologique inspiré des techniques architecturales africaines

Dakar — Le Goethe Institut, établi au Sénégal depuis 1978, a dévoilé, jeudi, son nouveau siège à Dakar, un nouveau bâtiment écologique, dont l'architecture s'inspire à la fois des techniques traditionnelles africaines et des innovations contemporaines, a constaté l'APS.

Le bâtiment de 1 800 mètres carrés, dont la construction a démarré en 2018, a été réalisé par le célèbre architecte germano-burkinabé Diébédo Francis Kéré, en collaboration avec des bureaux d'ingénieurs allemands et sénégalais, ainsi que d'artisans locaux.

L'ouvrage, qui met en valeur le savoir-faire sénégalais, repose sur des matériaux locaux et durables, notamment l'argile, la latérite et les briques de terre compressée.

Selon un document remis à la presse, l'utilisation de matériaux locaux respectueux de l'environnement permet une régulation climatique efficace, sans recourir à des systèmes "énergivores", ce qui fait du centre un exemple de construction "responsable et adaptée" au contexte ouest-africain.

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"Nous avons constaté qu'ici, au Sénégal, comme chez nous au Burkina Faso, le respect de la nature reste primordial [...] Il y en a qui diront qu'il faut dégager cet arbre, cet baobab, pour avoir de l'espace, mais nous ne le faisons pas", a dit M. Kéré.

Il intervenait à une conférence de presse en prélude de l'inauguration du nouveau siège prévue samedi en présence du ministre sénégalais de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, et du ministre allemand des Affaires étrangères, Johann David Wadephul.

Selon l'architecte, il était question de se mettre à penser sur la façon de vivre en Afrique, notamment à l'intérieur d'une cour, afin d'avoir de l'inspiration.

"Pour moi, qui suis originaire du Burkina Faso, nation sœur au Sénégal, il était primordial d'introduire des éléments qui reflètent notre culture. En tant que technicien, j'ai essayé de puiser dans le savoir-faire ancestral de nos pays pour exprimer une représentation moderne du bâtiment", a expliqué Diébédo Francis Kéré.

Il ajoute avoir utilisé des matériaux "négligés" afin d'apporter de la modernité, qui reste un élément "important" de cette architecture.

"Ce bâtiment construit ici, au lieu d'être construit chez nous, est un symbole. Cela souligne l'importance que l'Allemagne accorde à nos relations", a dit l'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal, Kai Baldow.

Il estime que le bâtiment évoque également le caractère que son pays souhaite donner aux relations tournées vers l'avenir, tout en rendant hommage au passé, dans un "esprit de durabilité".

Le budget de construction s'élève à plus de 2,6 milliards de francs CFA. "Ce montant est assez bas. Il y a aussi la performance de M. Kéré [...] Lui et ses collaborateurs ont pu réaliser cette oeuvre grandiose", s'est réjouie la présidente du Goethe Institut, Dr Geshe Joost.