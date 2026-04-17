Sénégal: A Istanbul, Malick Ndiaye appelle à un 'sursaut collectif' face aux crises actuelles

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a appelé, jeudi, à Istanbul en Turquie à un sursaut collectif face aux crises multidimensionnelles aux conséquences profondes et durables, a appris l'APS de source parlementaire.

"Le Président de l'Assemblée nationale a ainsi appelé à un sursaut collectif, rappelant que les crises actuelles ne relèvent pas du hasard, mais procèdent de choix, d'inactions et, parfois, de renoncements", a-t-il dit dans des propos relayés par l'Assemblée nationale sur page X.

Malick Ndiaye prend part à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) qui se tient à Istanbul du 15 au 19 avril 2026 autour du thème : "Cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures".

Au cours de son intervention, il a alerté sur un monde confronté à "une accumulation de crises multidimensionnelles, aux conséquences profondes et durables, qui retient son souffle", soulignant que "l'espoir sans actes n'est qu'un mirage" de même que "la paix sans justice n'est qu'une trêve fragile".

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"Il a, à cet égard, plaidé pour un investissement accru dans l'éducation à la paix, une implication effective des jeunes dans les processus décisionnels, ainsi qu'une meilleure prise en compte des préoccupations des générations futures dans l'élaboration des politiques publiques", indique le texte.

M. Ndiaye n'a pas manqué de mettre en exergue le rôle des parlements qui sont "les garants de la démocratie et piliers de l'équilibre institutionnel".

Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise a, dans cette dynamique, évoqué les réformes engagées au Sénégal en faveur d'un Parlement qui "contrôle" l'action du gouvernement.

L'Assemblée nationale signale que son président a insisté sur "la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et d'évaluation des politiques publiques afin de consolider la confiance citoyenne et la stabilité démocratique".

Il a également plaidé pour une diplomatie parlementaire plus active et plus audacieuse, fondée sur le dialogue entre les peuples, la prévention des conflits et le renforcement de la coopération entre les nations.

Malick Ndiaye "a exhorté les dirigeants du monde à ne pas léguer aux générations futures +la honte des renoncements+, mais à leur transmettre l'héritage d'un engagement lucide, courageux et résolument tourné vers l'avènement d'un monde plus juste et plus pacifique".