Angola: La visite du pape Léon XIV suscite l'attente d'un message de paix

Huambo — La visite du pape Léon XIV en Angola, prévue du 18 au 21 de ce mois, suscite des attentes quant à une homélie centrée sur la paix, la lutte contre la corruption, la solidarité et le rapprochement entre l'État et les communautés.

C'est ce qu'a déclaré jeudi à l'ANGOP l'analyste en politique internationale Almeida Henriques, soulignant qu'il s'agit d'une visite de haut niveau, revêtant une portée religieuse, sociale et politique.

Il a exprimé son attente quant au message du pape Léon XIV, estimant que la vision politique du Saint-Siège transparaît souvent à travers les homélies.

Selon l'analyste, la visite du Souverain Pontife devrait promouvoir la paix, la coopération positive, l'harmonisation et le rapprochement entre le pouvoir et les communautés, encourageant une gouvernance de proximité, axée sur les besoins communs et alignée sur les Objectifs de Développement Durable et du Millénaire.

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Il a rappelé qu'au Cameroun, le pape avait formulé de sévères critiques concernant la gestion de l'environnement politique et avait abordé la lutte contre la corruption, l'un des axes majeurs de la politique angolaise.

L'analyste a souligné que l'Église catholique entretient une relation considérée comme positive avec l'État angolais, contribuant à répondre aux besoins des communautés et renforçant la dimension sociale et spirituelle du développement.