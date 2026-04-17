Angola: Sassou Nguesso réaffirme son engagement à mettre en oeuvre le programme approuvé par les urnes

Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a réaffirmé ce jeudi son engagement à mettre pleinement en oeuvre le programme de gouvernance « La Marche vers le Développement », approuvé lors des dernières élections présidentielles.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture, qui s'est tenue au stade Concordia de Kintélé, en périphérie de Brazzaville, le Chef de l'État congolais a déclaré que le nouveau cycle politique devait être marqué par la consolidation des réformes structurelles, l'accélération de la croissance économique et une amélioration effective des conditions de vie des citoyens.

Devant plusieurs Chefs d'État, notamment le Président de l'Angola, João Lourenço, Sassou Nguesso a affirmé que le vote populaire exprimait la confiance dans la continuité de l'action gouvernementale et la poursuite des politiques publiques déjà engagées, considérées comme fondamentales pour la stabilité et le développement du pays.

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Denis Sassou Nguesso a souligné que « La Marche pour le Développement » constitue un cadre directeur global pour l'action gouvernementale, reposant sur des piliers tels que la diversification économique, la consolidation des infrastructures, le renforcement du capital humain et la modernisation des services sociaux, avec une attention particulière portée à la santé et à l'éducation.

Le Président congolais a insisté sur la nécessité d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale afin de réduire la dépendance au secteur pétrolier et de promouvoir les secteurs productifs comme l'agriculture, l'industrie et les services, en mettant l'accent sur la création d'emplois et de perspectives pour les jeunes.

Dans le domaine social, le Chef de l'État a plaidé pour le renforcement des politiques de lutte contre la pauvreté, l'élargissement de l'accès à l'eau potable et à l'énergie, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'éducation et des soins de santé, autant de piliers essentiels à la réduction des inégalités.

Sassou Nguesso a également appelé au renforcement de l'unité nationale, à la préservation de la paix et de la stabilité politique, facteurs indispensables au développement durable.

L'homme d'État a par ailleurs réaffirmé son engagement à consolider l'État de droit et la gouvernance responsable, afin de parvenir à une administration publique plus efficace, plus proche des citoyens et orientée vers des résultats concrets.

Réélu pour un nouveau mandat de cinq ans, Denis Sassou Nguesso a assuré que l'Exécutif maintiendrait en priorité la mise en oeuvre rigoureuse du programme gouvernemental, afin de répondre aux défis économiques et sociaux de la République du Congo et de consolider les acquis du processus de développement national.

République du Congo

La République du Congo, située en Afrique centrale, se distingue comme un pays d'importance stratégique dans la sous-région, tant par sa position géographique que par ses ressources naturelles.

Avec une superficie d'environ 342 000 kilomètres carrés et une population estimée à six millions d'habitants, sa capitale est Brazzaville, située sur la rive droite du fleuve Congo, à la frontière de la République démocratique du Congo.

Divisé en 12 départements, le Congo est, d'un point de vue économique, l'un des principaux producteurs de pétrole d'Afrique centrale, un secteur qui constitue la base des recettes de l'État.

Le territoire congolais comprend une part importante du bassin du Congo, considéré comme la deuxième plus grande forêt tropicale humide du monde, qui joue un rôle essentiel dans la préservation de l'environnement et la régulation du climat mondial.

La population présente une grande diversité ethnique, avec une forte présence des groupes Kongo, Teke et Mbochi.