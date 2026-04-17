Angola: Visite du pape Léon XIV - Un coup de pouce au christianisme au pays

Huambo — Le représentant de l'Église Tocoïste dans la province de Huambo, l'évêque auxiliaire Luyula Mabanza Morais Lukoki, a déclaré ce jeudi que la visite du pape Léon XIV en Angola renforcerait l'unité des Églises chrétiennes et favoriserait la paix sociale.

Dans des propos rapportés à l'ANGOP, il a souligné que cet événement historique dépasse le cadre strictement religieux pour revêtir une dimension sociale et éducative, estimant que « toute maison qui ne reçoit pas de visite adopte de mauvais comportements ».

Selon lui, l'Angola, qui accueille pour la troisième fois un pape, ouvre ses portes au monde, mettant en lumière les bonnes actions réalisées dans le pays et devant être partagées avec la communauté internationale, notamment l'esprit oecuménique incarné par le chef de l'Église catholique universelle.

Le religieux a précisé que la venue de Léon XIV poursuit de multiples objectifs pour le pays, parmi lesquels la transmission d'un message clair de paix, d'harmonie entre tous les Angolais, quelles que soient leurs croyances ou origines, ainsi que la promotion d'une coexistence sociale fondée sur la dignité humaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté que cette visite contribuera à renforcer l'image de l'Angola sur la scène internationale, à élargir les partenariats et à faciliter les échanges d'expériences religieuses, académiques, communautaires et gouvernementales.