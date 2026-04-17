Angola: Des détenus de Caboxa libérés dans le cadre de la grâce présidentielle

Caxito — Sept détenus purgeant leur peine à l'établissement pénitentiaire de Caboxa, dans la province de Bengo, ont été remis en liberté mercredi, dans le cadre d'une mesure de grâce présidentielle.

L'acte de libération des bénéficiaires a été supervisé par le juge de droit Gentiliano de Oliveira Manuel, représentant la présidente du tribunal de Dande, la juge Vânia Lima Silva.

La grâce présidentielle, publiée par le décret présidentiel n°58/26 du 7 avril, à l'occasion des célébrations du 4 avril, Journée de la Paix et de la Réconciliation nationale, a concerné 11 détenus incarcérés à l'établissement pénitentiaire de Caboxa, dans la province de Bengo.

Sur ce total, sept ont été effectivement libérés, tandis que les autres devraient recouvrer la liberté dans les prochains jours.

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À cette occasion, le magistrat a exprimé le souhait que la réinsertion sociale des anciens détenus constitue une valeur ajoutée, les encourageant à mettre en pratique les compétences acquises en détention, tant sur le plan professionnel que dans la gestion de leur équilibre psycho-émotionnel, afin d'éviter toute récidive.

De son côté, le directeur du service pénitentiaire de Bengo, le sous-commissaire Joaquim Miguel Sacala, a souligné que cette mesure de clémence illustre les principes d'une justice humanisée et orientée vers la réinsertion sociale.

Les bénéficiaires Oliveira Sampaio et Paulo Ventura ont, pour leur part, salué cette décision comme une nouvelle opportunité de reconstruire leur vie et de contribuer positivement à la société, tout en exprimant le souhait que d'autres détenus puissent également bénéficier de telles mesures.