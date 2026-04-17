Angola: Un écrivain angolais salue le rôle des Forces armées angolaises dans la défense de la paix

Huambo — L'écrivain angolais Francisco José Chilonga a salué, jeudi à Huambo, le rôle et l'esprit patriotique des Forces armées angolaises (FAA) dans la défense de la paix.

Cette intervention a eu lieu lors d'un débat sur le thème « Le rôle de l'armée dans l'obtention et la préservation de l'indépendance nationale et de la paix », organisé dans le cadre des célébrations du 4 avril et de l'ouverture de l'année littéraire, promues par la Brigade Jeune de Littérature d'Angola (BJLA).

À cette occasion, il a déclaré que l'armée avait joué un rôle déterminant dans la fin du conflit armé en 2002, avec la signature d'un accord entre les Forces armées angolaises et la branche armée de l'UNITA.

Il a souligné le rôle des FAA comme instrument essentiel de promotion de la paix, de réconciliation nationale, de défense des droits et libertés fondamentaux, ainsi que de consolidation de la bonne gouvernance et de la sécurité publique, dans la mesure où un pays sans armée peut disparaître de la carte du monde.

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L'orateur a également salué la discipline, la rigueur, l'engagement et le sens des responsabilités du personnel des FAA dans le maintien d'un climat de paix au sein des communautés, ainsi que leur contribution au développement national.

De son côté, Paulo Gervásio, membre de la BJLA à Huambo, a déclaré que les jeunes affiliés à l'organisation sont appelés à renforcer leur engagement pour la défense de la paix par une production littéraire capable de sensibiliser la société et de consolider le patriotisme.

Il a mentionné que la BJLA entend renforcer ses partenariats avec l'Institut supérieur de l'Armée, afin d'enrichir le fonds littéraire et de promouvoir durablement une culture de la paix.

S'exprimant lors de cet événement, Alberto Praia Tchinhama, chef du Département de l'inspection de l'éducation de la province de Huambo, a considéré l'Armée comme un vivier d'artistes.

Il a souligné l'émergence de plusieurs écrivains issus des rangs militaires, tels que Pepetela, lauréat du prix Camões en 1997.

Il a mentionné que, dans son oeuvre « Mayombe », l'auteur dépeint le contexte de la lutte armée en Angola.

Le 4 avril est célébré en Angola comme la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, commémorant la fin du long conflit armé en 2002.

Ce jour férié national symbolise l'unité, le pardon et le début de la reconstruction et du développement du pays.