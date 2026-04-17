Angola: Le Chef de l'État angolais arrive au stade de la Concorde

16 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SC/BS

Brazzaville — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est déjà présent au stade de la Concorde, à Kintélé, pour assister à la cérémonie d'investiture du Président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

Cette cérémonie solennelle réunit plusieurs chefs d'État, des membres de gouvernements étrangers ainsi que d'éminentes personnalités politiques, dans une atmosphère marquée par une forte mobilisation populaire, les 60.000 places du stade étant occupées.

La présence de João Lourenço confirme l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et la République du Congo, fondées sur des liens historiques, une proximité géographique et une concertation politique régulière au niveau régional.

L'Angola et le Congo-Brazzaville entretiennent une coopération dans des secteurs clés tels que l'énergie, la sécurité, le commerce et l'intégration régionale, notamment dans la gestion des intérêts communs le long de leur frontière.

L'investiture de Denis Sassou Nguesso marque le début de son cinquième mandat de cinq ans, à la suite de son élection le 16 mars, avec 94,90 % des suffrages.

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