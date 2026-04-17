Angola: Le Brent ouvre à 98,36 $US/baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent pour livraison en juin prochain a ouvert les échanges ce vendredi sur le marché international à 98,36 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 94,62 $US, soit une appréciation de 4,70 %.

Le prix du Brent, qui sert de référence pour les exportations angolaises, détermine le prix de vente de cette matière première sur le marché international.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole de 61 $US et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.