Angola: La BNA assure la consolidation et la transformation structurelle du système financier

Luanda — Le vice-gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Domingos Pedro, a assuré jeudi à Luanda que le système financier angolais est actuellement engagé dans une phase de consolidation et de transformation structurelle, visant à renforcer sa solidité, sa résilience et son alignement sur les normes internationales.

S'exprimant lors du lancement officiel en Angola l'African Bank of Oman (ABO), il a souligné que le pays dispose d'un système financier et bancaire diversifié, réglementé et supervisé par la Banque nationale d'Angola en tant qu'autorité monétaire indépendante, dont la mission principale est de garantir la stabilité des prix et la stabilité du système financier, conformément à la Constitution de la République et à la loi.

Selon le vice-gouverneur, l'entrée de l'African Bank of Oman (ABO) dans le système financier angolais porte à 23 le nombre d'institutions bancaires agréées.

D'après Domingos Pedro, cette entrée renforce la concurrence, stimule l'innovation et contribue à la modernisation du système financier national, à un moment où le secteur bancaire angolais s'engage à consolider sa transformation structurelle en vue d'atteindre des niveaux de capitalisation majoritaires.

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« Nous sommes convaincus que cette nouvelle institution jouera un rôle important dans la création d'emplois, la promotion de l'inclusion financière par l'expansion des services bancaires, le soutien aux petites et moyennes entreprises et l'acheminement efficace des ressources financières vers l'économie réelle, notamment vers les secteurs stratégiques qui sous-tendent la diversification économique du pays », a-t-il indiqué.

La source estime que l'African Bank of Oman constitue une mesure concrète pour renforcer la réglementation, créer des points de contact entre les marchés financiers, promouvoir les échanges de capitaux et stimuler de nouvelles opportunités commerciales, au bénéfice des deux économies.

Il a estimé que la nouvelle institution financière était capable de s'intégrer au système financier de la banque, la cérémonie revêtant une signification symbolique particulière, reflétant le haut degré de confiance, de coopération et de convergence stratégique entre les deux États.

Le président du conseil d'administration de l'African Bank of Oman en Angola, Tariq Ateeq, a souligné que l'institution était fière de son alignement sur les priorités nationales à long terme de l'Angola.

Il a rappelé que la vision Angola 2050 définit une voie pour la diversification économique, le renforcement des infrastructures, l'augmentation des capacités productives, le développement du commerce et une plus grande inclusion financière.

Il a affirmé que l'African Bank of Oman entendait contribuer activement à ces objectifs, en mobilisant des capitaux, des connaissances et une expérience internationale, notamment en provenance des pays du Golfe, afin de soutenir des secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, l'industrie, la logistique, le tourisme, le pétrole et le gaz.

Il a fait savoir que, dans le secteur bancaire, une croissance durable repose sur la discipline, la transparence et une culture institutionnelle solide.

« Nous nous engageons à garantir les normes les plus élevées dans tout ce que nous faisons, en unissant deux écosystèmes distincts, l'Angola et Oman », a-t-il affirmé.

Le directeur affirme que la banque croit au pouvoir de l'innovation et de la transformation numérique pour élargir l'accès aux services financiers, améliorer l'expérience client et contribuer à la modernisation de l'économie.

« Nous croyons également à la création de valeur sociale par le biais du développement des talents, de la responsabilité environnementale et d'initiatives fintech inclusives qui permettent à un plus grand nombre de personnes de s'intégrer à l'économie formelle », a-t-il souligné.

L'African Bank of Oman (ABO) est une nouvelle banque d'affaires et d'investissement d'origine omanaise qui a débuté ses activités en Angola en 2026. Spécialisée dans les services bancaires transactionnels et le financement du commerce international, elle se concentre sur l'accompagnement des grandes entreprises entre l'Angola et la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Elle opère en tant que banque d'investissement et banque d'affaires, avec pour objectif de tirer parti du commerce international et des partenariats avec le CCG.

L'African Bank of Oman (ABO), agréée par la Banque nationale d'Angola, a démarré ses activités avec un capital social de 18,24 milliards de kwanzas (environ 20 millions de dollars américains).