Sénégal: L'accord gouvernement-G7, un des sujets au menu

Dakar — Le protocole d'accord signé jeudi soir par le gouvernement et les syndicats d'enseignants en grève depuis plusieurs semaines est l'un des sujets les plus en exergue dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne, avec le débat suscité par la modification annoncée du Code électoral.

Le gouvernement et le G7, groupe de syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation, ont procédé, hier, jeudi, à la signature d'un protocole d'accord portant sur les revendications des enseignants, en grève depuis plusieurs semaines, rapporte Le Soleil.

La signature de ce protocole d'accord "marque ainsi la fin d'une longue grève entamée par les enseignants depuis le début de l'année scolaire", souligne le journal, citant des propos du Premier ministre, Ousmane Sonko, traduisant les bonnes dispositions du gouvernement.

"L'Etat ne refusera rien qui soit possible aux enseignants", mais les syndicats doivent, de leur côté, intégrer "les réalités du contexte actuel", a dit le chef du gouvernement, en référence à la faiblesse des marges budgétaires de l'Etat du Sénégal, en raison d'un important déficit budgétaire.

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Le gouvernement et les syndicats grévistes "ont franchi un important pas vers la stabilisation du secteur éducatif en signant" ce protocole d'accord, "à l'issue de négociations intensives tenues du 13 au 14 avril 2026", avance le quotidien L'info.

Il signale que cet accord s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements déjà pris, relativement aux revendications des grévistes, et visant à "instaurer une paix sociale durable dans l'éducation". Libération note également que cet accord "permet de sauver l'année scolaire qui était en pleine zone de turbulence depuis plusieurs jours".

"Les syndicats du G7 ont tenu à ce que le Premier ministre soit le garant du respect des points scellés dans l'accord", ajoute Libération, L'As estimant que le gouvernement et le G7 "fument le calumet de la paix", via un engagement mettant fin à la crise scolaire et qui permet de "sauver une année académique marquée par de nombreuses perturbations".

Sud Quotidien relaie les assurances du Premier ministre, selon lesquelles "ce qui a été signé [avec le G7] sera respecté", parce que le gouvernement, dit-il, s'est limité à dire ce qu'il peut faire et ne peut pas faire.

La réforme annoncée du Code électoral est l'autre sujet en vue dans les quotidiens, à l'image de WalfQuotidien, qui rapporte que sur cette question, l'opposition est "en mode Gatsa-Gatsa".

Selon le journal, l'opposition "engage le combat pour le retrait pur et simple de la proposition de loi visant la modification des articles L29 et L30 du Code électoral. Elle annonce des manifestations avec les forces vives et la société civile contre ce projet 'taillé sur mesure' pour Ousmane Sonko".

Le Front de résistance pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), regroupant les partis de l'opposition, "qualifie la modification annoncée du Code électoral par les députés de Pastef de 'loi personnalisée, taillée à la mesure d'un seul homme"'.

Sur cette base, les partis concernés appellent "à la résistance pour le retrait immédiat et sans condition de la proposition de loi", portant modification d'articles qui déterminent les causes de radiation des listes électorales suite à certaines condamnations.

"Le FDR se cabre", affiche le journal Le Quotidien. Il ajoute que la proposition de modification des députés du groupe parlementaire Pastef du pouvoir est qualifiée par l'opposition de "manoeuvre 'personnalisée' et de recul démocratique sans précédent".

Les opposants à cette réforme pointent par ailleurs une "rupture du consensus de 1992", lequel instaurait une tradition de concertations pour les réformes électorales, pour renforcer la confiance dans le processus électoral sénégalais.