Sénégal: Vers la digitalisation de toutes les procédures foncières dans les communes (Responsable)

Thiès — Le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une dynamique de digitalisation de toutes les étapes liées à la procédure foncière au niveau des communes, a-t-on appris du responsable de la base de données et du système d'information du Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF).

"Actuellement, nous sommes dans une phase de déploiement d'un outil important pour le projet. Le Sénégal est dans une dynamique de digitalisation de ses services à travers le New Deal technologique", a relevé Ousseynou Niang, jeudi, à Thiès, lors d'un atelier consacré à la formation des formateurs des agents fonciers des communes concernées.

Il a notamment évoqué l'élaboration de stratégies digitales en matière de procédures foncières au Sénégal, dans le cadre de cette initiative de dématérialisation, conduite de concert le ministère des Finances du Budget, qui assure la tutelle du PROCASEF.

"Nous faisons focus sur le domaine national, mais plus particulièrement sur le domaine national qui est censé être géré par les collectivités territoriales", a-t-il précisé.

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Il s'agira, selon lui, de "déployer un système d'information allant dans le sens de digitaliser toute la procédure foncière au niveau des collectivités territoriales".

L'objectif poursuivi vise à "insérer la procédure dans la stratégie digitale" du Sénégal, à travers les "e-service" et de mettre à la disposition des populations un outil digital utilisable par les communes pendant toute la procédure foncière, de la demande à la délivrance du titre.

"À partir de la plateforme, [le demandeur] peut suivre toutes les étapes de la délibération, de l'accusé de réception de la demande jusqu'à l'approbation de l'autorité, et à chaque étape de la procédure, il peut rentrer dans le portail vérifier l'état et le statut de sa procédure", a détaillé le responsable de la base de données du système d'information du PROCASEF.

"Cela veut dire que les délibérations qui se faisaient au niveau des communes, se feront à partir de cet outil informatique", a encore fait valoir Ousseynou Niang, rappelant que les populations disposeront ainsi des services fonciers à l'échelle communale.