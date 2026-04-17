Sénégal: Aquaculture - Le DG de l'ANA annonce la relance de l'usine de production d'aliments pour poissons de Bokhol

Richard-Toll — Le directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), docteur Samba Kâ, a annoncé la relance des activités de l'usine de production d'aliments pour poissons à Bokhol, dans le département de Dagana, afin de réduire les coûts de production.

"Cette initiative de relance de l'usine de production d'aliments pour poissons à Bokhol devrait participer à réduire significativement les coûts de production", a-t-il dit au terme d'une cérémonie de remise d'attestations à des techniciens formés sur les techniques piscicoles et le partage d'expériences, jeudi, à Richard-Toll.

Il a fait savoir que les coûts de production ont longtemps été considérés comme "un frein au développement du secteur".

Abordant la situation de l'aquaculture dans cette partie du pays, M. Kâ a souligné le fort potentiel de cette région, favorisée par sa proximité avec le fleuve Sénégal.

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"L'aquaculture constitue aujourd'hui une solide alternative face à la raréfaction des ressources halieutiques. Elle offre des opportunités en matière de sécurité alimentaire et de création d'emplois", a-t-il expliqué.

Le DG de l'ANA a également mis en avant l'intégration possible entre aquaculture et agriculture, permettant d'utiliser l'eau des bassins piscicoles pour l'irrigation sans recours aux engrais chimiques.

Dans cette dynamique, plusieurs initiatives sont en cours dans la zone nord. Il a notamment cité l'inauguration d'un nouveau bloc administratif destiné à améliorer les conditions de travail des agents.

Samba Kâ a également évoqué la mise en place d'une ligne de crédit dédiée à la filière aquacole, en partenariat avec la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), qui va couvrir l'ensemble des activités, de la production d'alevins à la commercialisation.

Les premiers projets éligibles à ce financement seront sélectionnés le 21 avril, selon lui.

Cette session de renforcement de capacités, organisée en partenariat avec l'organisation WISHH (Word Initiative for Yoy in Human Health), entre dans le cadre de la formation continue des agents en vue d'améliorer la qualité des services offerts dans les différentes antennes de l'ANA.

"Il y a eu une bonne remise à niveau des connaissances et un partage d'expériences enrichissant. Les participants devront maintenant relayer ces acquis auprès de leurs collègues dans les différentes stations", a indiqué Samba Kâ.

Selon lui, cette approche permettra une meilleure diffusion des bonnes pratiques, et va participer à un encadrement plus efficace des acteurs du secteur aquacole.