Sénégal: 'Le Rêve américain', 'une histoire d'espoir et de résilience', selon Bouna Ndiaye

Dakar — L'agent de basketball Bouna Ndiaye a exprimé sa "fierté" et son "émotion", jeudi soir, à Dakar, après la projection en avant-première du film "Le Rêve américain", inspiré de son parcours, appelant la jeunesse à "croire en ses rêves malgré les obstacles".

La projection s'est tenue au cinéma Pathé de Dakar, en présence de son associé et ami, Jérémy Medjana, des acteurs, de membres de leurs familles, ainsi que du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Bâ.

Réalisé par Anthony Marciano, "Le Rêve américain" retrace le parcours improbable de deux jeunes issus de milieux modestes, devenus agents influents dans le très fermé univers du basketball professionnel américain.

Mêlant humour et émotion, "Le Rêve américain" met en lumière une histoire d'amitié et de dépassement de soi, tout en questionnant le mythe du rêve américain.

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"On a galéré au début, il y a presque 20 ans. Mais on a appris qu'avec un rêve, un grand rêve, du travail et un partenaire solide, tout devient possible", a déclaré Bouna Ndiaye à l'issue de la projection, sous les applaudissements du public.

Revenant sur les débuts difficiles de leur aventure, il a insisté sur l'importance de la persévérance et de la résilience face à l'échec. "L'échec, c'est la clé de la réussite. À chaque chute, on se relevait ensemble et on continuait d'avancer", a-t-il confié, évoquant une progression construite "1% chaque jour".

Arrivé en France à l'âge de 14 ans, l'agent d'origine sénégalaise a également partagé le "déclic" qui a changé sa trajectoire. "Un jour, je me suis levé et je me suis dit que j'allais devenir quelqu'un. J'ai fait le choix de ne pas prendre les mauvaises voies et de travailler dur, tous les jours", a-t-il raconté.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, il a lancé un message d'encouragement : "Peu importe d'où vous venez, du Sénégal ou d'ailleurs, tout est possible si vous y croyez vraiment."

De son côté, Jérémy Medjana a salué le travail du réalisateur, notamment dans le choix des acteurs, estimant qu'ils ont su "retranscrire fidèlement leur amitié et leur parcours".

Il a également exprimé son émotion et sa fierté de présenter ce film à Dakar, au regard des attaches des deux agents avec le Sénégal.