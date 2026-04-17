Sénégal: Le pèlerinage marial de Popenguine prévu du 23 au 25 mai

Popenguine (Mbour) — La 138e édition du pèlerinage Marial de Popenguine est prévue cette année du 23 au 25 mai, a appris l'APS du président du comité d'organisation de ce rassemblement religieux, l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf.

"Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu" est le thème retenu pour le pèlerinage marial de cette année à Popenguine.

"Un message d'espérance qui oriente les fidèles vers la célébration de la Pentecôte", a commenté le dignitaire de l'église, jeudi, lors d'une réunion préparatoire du comité départemental de développement (CDD) dédiée à l'événement.

Le préfet de Mbour, Amadou Diop, qui présidait la rencontre à Popenguine, a réaffirmé l'engagement de l'État pour la réussite de cet événement d'envergure nationale.

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"L'objectif commun est clair : réussir l'organisation de ce pèlerinage dans des conditions optimales de sécurité et d'organisation", a dit Amadou Diop.

"Une réunion nationale de supervision est prévue, l'événement étant suivi par le niveau central", a-t-il informé.

À l'issue du CDD, plusieurs mesures ont été arrêtées, pour garantir un bon déroulement de l'édition 2026 du pèlerinage marial de Popenguine.

Elles portent notamment sur le renforcement de la sécurité, la mobilisation accrue de camions-citernes et l'extension du réseau d'eau et d'électricité pour couvrir la ville et les sites de célébration, mais également du renforcement des Postes médicaux avancés (PMA).

"Au sortir de cette réunion, nous pouvons exprimer notre satisfaction pour tous les engagements pris", s'est félicité l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf.

Mgr Jean Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor, présidera la messe solennelle marquant la célébration de l'événement.