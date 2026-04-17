Angola: Le Pape apportera un message d'espérance et de paix aux Angolais - Mgr Manuel Imbamba

Saurimo — L'archevêque de Saurimo, Mgr José Manuel Imbamba, a affirmé jeudi, à Saurimo, province de Lunda-Sul, que le Pape Léon XIV portera un message d'espérance, de réconciliation et de paix aux fidèles du monde, en particulier aux Angolais.

S'exprimant devant la presse au sujet de la visite du Souverain pontife dans la ville de Saurimo, le prélat a souligné que le Pape possède une bonne connaissance des réalités sociales, religieuses et culturelles de l'Angola.

Il a indiqué qu'un message fort est également attendu, appelant à la promotion du bien-être personnel, social, familial, politique et économique des Angolais.

Concernant le choix de la province de Lunda-Sul, il a estimé qu'il s'agit d'une « grande nouveauté », rappelant que l'Église a oeuvré pour que cette visite devienne une réalité, après les déplacements de précédents papes dans les régions du nord, du centre et du sud du pays. Cette fois-ci, a-t-il souligné, c'est la région orientale qui sera touchée par un message d'espérance.

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« Parfois quelque peu oubliée sur les plans politique, économique et religieux, la venue du Pape Léon XIV constitue un signal fort, un éveil, une prise en compte de la réalité de cette région », a-t-il déclaré.

Il a appelé l'ensemble de la communauté chrétienne à accueillir le Saint-Père comme un homme de paix, porteur de bénédictions, invitant les fidèles à ne pas craindre « l'envoyé du Christ », qu'il a qualifié d'ambassadeur de l'amour, de la justice, de la paix et de la concorde entre les peuples.

Le prélat a ajouté que l'évêque de Rome transmettra des bénédictions destinées à ouvrir les coeurs et éclairer les esprits, afin de favoriser le discernement et une coexistence harmonieuse.

La visite du Pape en Angola est prévue du 18 au 21 du mois en cours. Au cours de son séjour, il doit rencontrer le Président de la République, João Lourenço, ainsi que les autorités civiles et religieuses.

Le programme prévoit également la récitation du chapelet au sanctuaire de Notre-Dame de Muxima et la célébration d'une messe à la centralité de Kilamba.

Dans la province de Lunda-Sul, le Souverain pontife visitera une maison de retraite et présidera une messe dans le quartier de Candembe, à la périphérie de Saurimo.