Angola: Visite du pape Léon XIV - Un rayonnement international pour le pays

Luanda — Le musicien angolais Miguel Buila a déclaré mercredi que la visite du pape Léon XIV en Angola, du 18 au 21 de ce mois, contribuera à rehausser l'image du pays sur la scène internationale, en plus de son importance religieuse et spirituelle.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le musicien a affirmé que la visite du Saint-Père pourrait avoir un impact significatif sur la vie sociale, spirituelle et culturelle de l'Angola, compte tenu du rôle mobilisateur de cet événement, tant pour l'Église que pour la société en général.

L'artiste a souligné que la présence d'une figure d'envergure mondiale comme le Souverain Pontife tend à renforcer la foi et à promouvoir des valeurs essentielles telles que la paix, la solidarité et la réconciliation, des éléments qu'il considère fondamentaux dans le contexte angolais actuel.

Selon Miguel Buila, la visite d'une personnalité de cette ampleur renforce la foi et l'unité des communautés, et attire l'attention sur des valeurs universelles susceptibles d'impulser des transformations sociales concrètes.

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Dans le domaine culturel, le musicien a indiqué que la visite papale pourrait servir de catalyseur à la création artistique, à l'instar de la visite du pape Benoît XVI en Angola il y a 17 ans.

Pour l'artiste, des événements de cette ampleur inspirent particulièrement le secteur de la musique gospel et chrétienne, encourageant la production d'oeuvres reflétant la spiritualité du moment.

« La musique prend un nouvel élan car les artistes se sentent motivés à traduire en chansons le message spirituel qu'ils vivent ; c'est une opportunité pour des projets qui célèbrent la foi, l'espérance et l'identité culturelle angolaise », a-t-il souligné.

Concernant son parcours professionnel, Miguel Buila a assuré qu'il conserverait l'essence de son style artistique, tout en adaptant son approche pour toucher un public chrétien plus large.

Il a expliqué que cette adaptation ne compromet pas l'authenticité, mais élargit au contraire l'universalité du message centré sur Dieu.

Évoquant la visite de Benoît XVI, le musicien a décrit ce moment comme « un tournant inoubliable », tant spirituellement qu'humainement, ajoutant que cette expérience avait renforcé sa conscience du rôle de la musique dans les contextes historiques et religieux.

« Ce moment m'a fait prendre conscience de mes responsabilités et m'a montré l'impact que peut avoir la musique. Il a également contribué à donner plus de visibilité à mon parcours, même si la progression dépend de la constance et d'un travail continu », a-t-il reconnu.

Concernant une éventuelle participation aux activités liées à la visite du pape Léon XIV, Miguel Buila a révélé qu'il étudiait les possibilités de contribution artistique, exprimant sa volonté de s'intégrer à des initiatives qui incarnent « la foi, l'excellence et l'hospitalité du peuple angolais ».

L'artiste a également souligné le rôle central de la musique lors d'événements religieux importants, car elle est un instrument d'unité et de transmission de messages spirituels profonds.

« La musique unit les gens, crée une mémoire collective et jette un pont entre les cultures. Dans des moments de cette nature, elle contribue à immortaliser le message vécu », a-t-il conclu.

À propos de l'artiste

Miguel Buila est né en 1984 dans le district de Maianga (Luanda) et est l'un des musiciens les plus respectés de la jeunesse catholique. Homme marqué par des moments de grande spiritualité, il écrit et compose dans tous les styles musicaux, mais un seul trouve sa place dans son répertoire : le gospel.

Dans ses compositions, il exprime sa foi et son engagement envers la vie chrétienne, avec des titres comme « In Our World », « My Vocation », « Holy Spirit », « Zona Yay », « C'est Toi », « God Acting », « God Consoles Me » et « Honra-se ».

La chanson « São Pedro » s'est distinguée lors de la visite du pape Benoît XVI en Angola en mars 2009. Ce chant folklorique, choisi pour la rencontre avec les jeunes au stade des Coqueiros, a contribué au succès de l'artiste à cette époque.

La passion pour la musique l'a saisi dès son enfance, en observant un ami chanter avec une telle justesse, mais ce n'est qu'à l'adolescence qu'il a commencé à chanter lui-même.

Son amour pour la musique n'a cessé de grandir au fil des ans, et aujourd'hui, il se considère comme « le chanteur de Dieu ».