Afrique: FIFA Series 2026 - Les Éléphantes barrissent à Ebimpé et s'offrent un premier sacre de prestige

La sélection nationale féminine de Côte d'Ivoire a conclu en beauté sa participation aux FIFA Series 2026. Opposées à leurs homologues du Pakistan pour leur troisième et dernier match, les Éléphantes se sont imposées avec maîtrise (2-0), ce jeudi 16 avril 2026, au Stade Olympique Alassane Ouattara.

Portées par un public acquis à leur cause, les joueuses ivoiriennes ont rapidement affiché leurs ambitions. Solides défensivement et inspirées offensivement, elles ont su faire la différence grâce à deux réalisations signées Ami Diallo et Habibou Ouedraogo. Déjà très en vue depuis le début du tournoi, Ami Diallo a confirmé son excellente forme en inscrivant son cinquième but, consolidant ainsi son statut de meilleure buteuse de la compétition.

En tribunes, la présence remarquée du ministre des Sports, Adje Silas Metch, n'est pas passée inaperçue. Fidèle soutien des Éléphantes tout au long du tournoi, il a une nouvelle fois apporté son appui et ses encouragements à l'équipe nationale, contribuant à galvaniser les joueuses jusqu'au coup de sifflet final.

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Sous la houlette de leur sélectionneur Reynald Pedros, les Éléphantes ont démontré une progression notable tant sur le plan tactique que mental. Ce succès leur permet de décrocher un premier trophée de prestige, symbole des efforts consentis ces dernières années pour hisser le football féminin ivoirien à un niveau compétitif sur la scène internationale.

Au-delà de la performance sportive, cette victoire vient également couronner l'organisation réussie de ces FIFA Series 2026 par la Côte d'Ivoire. Le pays confirme ainsi son savoir-faire en matière d'accueil de grandes compétitions, grâce notamment à des infrastructures modernes répondant aux standards internationaux.

Ce sacre intervient à quelques mois d'un rendez-vous majeur : la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2026, prévue au Maroc du 25 juillet au 16 août prochain. Fortes de cette dynamique positive, les Éléphantes abordent cette échéance avec ambition et confiance.

En s'imposant avec autorité devant leur public, les Ivoiriennes envoient un signal fort à leurs futures adversaires : désormais, il faudra compter avec elles sur le continent africain.