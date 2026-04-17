Afrique: Éducation et orientation - Au Safor 2026, Adjé Silas Metch exhorte la jeunesse à viser l'excellence...

La troisième édition du Salon Africain de la Formation et de l'Orientation (Safor) s'est tenue le jeudi 16 avril 2026 au Sofitel Hôtel Ivoire, réunissant élèves, étudiants, chefs d'entreprises et acteurs de la société civile autour des enjeux cruciaux de l'orientation académique et professionnelle. Placée sous le thème « Tertiaire, NTIC, général, scientifique, technique... quel choix de formation après le Bac ? », cette rencontre annuelle s'affirme comme une plateforme stratégique de promotion de l'enseignement supérieur local et de réflexion sur la mobilité estudiantine.

Invité d'honneur de cette édition, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, a marqué les esprits par un témoignage sincère et inspirant. Face à un public attentif, il a retracé son parcours personnel et professionnel, depuis son enfance jusqu'à ses responsabilités actuelles au sommet de l'État. Avec franchise, il a évoqué les défis surmontés, les choix déterminants qui ont jalonné son chemin, ainsi que l'importance de rester fidèle à ses valeurs culturelles.

Au-delà du récit, le membre du gouvernement a tenu à délivrer un message fort à l'endroit des jeunes. Il les a invités à cultiver des qualités essentielles telles que l'humilité, la discipline, la ponctualité et le goût de l'effort. Selon lui, ces vertus constituent des leviers indispensables pour réussir son orientation et bâtir un avenir solide. Il a particulièrement insisté sur la nécessité d'embrasser l'excellence dès le cycle secondaire afin de mieux préparer les choix post-baccalauréat.

Dans un contexte où les opportunités de formation se diversifient, le ministre a encouragé les élèves à ne pas s'imposer de barrières inutiles. « Osez rêver grand, osez vous dépasser », a-t-il lancé, tout en rappelant l'engagement du gouvernement à accompagner la jeunesse dans ses ambitions académiques et professionnelles. « Nous sommes à votre disposition », a-t-il assuré, réaffirmant la volonté des autorités d'encadrer et de soutenir les apprenants.

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Cette troisième édition du Safor a également été marquée par la participation active de plusieurs acteurs du monde éducatif et économique, venus partager leurs expériences et présenter des opportunités de formation. Entre stands d'exposition, panels et échanges interactifs, les participants ont bénéficié d'un cadre propice à l'information, à l'orientation et à la prise de décision.

Au terme de cette journée riche en enseignements, le SAFOR confirme son rôle de catalyseur pour une jeunesse ivoirienne en quête de repères, déterminée à construire un avenir à la hauteur de ses ambitions.