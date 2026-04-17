Angola: Le baril de Brent ouvre à 96,28 dollars

16 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par QCB/BS

Luanda — Le pétrole Brent pour livraison en juin prochain a ouvert les échanges ce jeudi à 96,28 dollars, après avoir clôturé la séance précédente à 94,93 dollars, soit une hausse de 1,42 %.

Le budget général de l'État (OGE) angolais pour l'exercice économique 2026 a été élaboré sur la base d'un prix moyen du baril de pétrole fixé à 61 dollars et d'une estimation de production quotidienne de 1,05 million de barils.

Le prix du Brent, qui sert de référence aux exportations angolaises, est utilisé pour déterminer la valeur de vente de cette matière première sur les marchés internationaux.

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