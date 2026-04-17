Angola: Le Président de la République arrive à Brazzaville pour la cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso

Brazzaville — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, est arrivé jeudi dans la ville de Brazzaville afin de prendre part à la cérémonie d'investiture du Président réélu de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso.

João Lourenço répond à l'invitation des autorités congolaises, dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, marquées par des liens historiques de solidarité, une proximité géographique et un partenariat stratégique dans plusieurs domaines.

La cérémonie d'investiture de Denis Sassou Nguesso réunit, au stade national de la Concorde, plusieurs chefs d'État ainsi que des représentants de gouvernements africains et internationaux, dans un contexte considéré comme politiquement majeur pour la stabilité du pays.

L'Angola et le Congo-Brazzaville entretiennent une coopération solide dans les secteurs de l'énergie, de la sécurité, du commerce et de la mobilité transfrontalière, en plus d'une relation historique étroite remontant à la période de la lutte de libération nationale.

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La présence du Chef de l'État angolais à cette cérémonie réaffirme l'engagement de l'Angola en faveur du renforcement des relations bilatérales et de la stabilité de la région d'Afrique centrale.

Parmi les chefs d'État invités figurent également les présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, et de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Sont aussi annoncés les présidents du Rwanda, Paul Kagame, du Tchad, Mahamat Idriss Déby, du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, et du Togo, Faure Gnassingbé.

Outre les chefs d'État, la cérémonie enregistre la participation de premiers ministres, de vice-présidents, de présidents de parlements africains, ainsi que de délégations d'organisations régionales et continentales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et l'Union africaine.

La présence d'envoyés spéciaux en provenance d'Europe, d'Asie et des Amériques, ainsi que de milliers de citoyens, est également prévue.