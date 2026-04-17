Afrique: MMA - Euclides Chitata qualifié pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique Senior

Luanda — L'Angolais Euclides Chitata s'est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale de la catégorie senior (65,8 kg) du Championnat d'Afrique de MMA, qui se déroule au pavillon Cidadela de Luanda.

L'athlète a éliminé le Côte-d'Ivoire Mohamed Kone en huitièmes de finale, devenant ainsi le deuxième Angolais à se qualifier pour la phase suivante de cette catégorie, après Matias Monteiro (75 kg), mercredi après-midi.

Parmi les autres combattants angolais, le Zambien Portus Chama a également décroché son billet pour les quarts de finale en battant le Congolais Jelais Kitoubou, tandis que le Mauricien Abdallah Cooraban a vaincu l'Ivoirien Souleymane Sidibé, tous trois dans la même catégorie.

Selon le programme de l'organisation, seuls trois combats ont eu lieu ce jeudi, troisième jour de compétition.

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Vendredi, à partir de 10h00, débuteront les quarts de finale hommes et femmes.

Au classement général des médailles, l'Angola, qui a conservé son titre de champion d'Afrique junior mercredi dans deux des trois catégories ( B et C), a remporté 64 médailles : 30 d'or, 27 d'argent et 7 de bronze.

Participent à cette compétition, qui s'achève dimanche, outre l'Angola, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo (RDC), Maurice, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la République du Congo, le Zimbabwe, le Ghana, la Zambie et le Cameroun.