Angola: Un homme arrêté pour double homicide à Zango 3-A

Luanda — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC) a arrêté mardi à Luanda Américo Paulo de Carvalho, plus connu sous le nom de Dé, pour double homicide aggravé.

L'arrestation de Dé, sous-inspecteur de la Police nationale âgé de 49 ans, a eu lieu dans la municipalité de Belas. Un pistolet de marque Jericho et un chargeur contenant 18 cartouches ont été saisis lors de l'interpellation.

Selon un communiqué de presse consulté ce jeudi par l'ANGOP, cet homme est accusé du meurtre d'Angelina António Negrão, 54 ans, et de Cláudia Negrão de Carvalho, 18 ans, commis dans le quartier de Zango 3-A.

L'arrestation a été effectuée par la Direction provinciale du Service d'enquêtes criminelles d'Icolo e Bengo, en coordination opérationnelle avec la Direction centrale des opérations, conformément à un mandat d'arrêt délivré par le parquet.

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Les faits se sont déroulés le 13 avril, vers 1 h 50, au domicile d'Angelina António Negrão, belle-mère d'Américo de Carvalho, alors que ce dernier s'y rendait pour chercher son épouse, absente.

L'homme a délibérément ouvert le feu sur sa belle-mère et la fille adoptive du couple, avant de prendre la fuite.

Une équipe de spécialistes des enquêtes criminelles et des experts de terrain s'est immédiatement rendue sur les lieux pour procéder à l'inspection judiciaire et au transport des corps en vue d'un examen médico-légal.

L'homme a été déféré devant le parquet pour des poursuites judiciaires, tandis que d'autres investigations sont en cours.