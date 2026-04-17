Sénégal: Marché des Titres publics - Le pays compte lever 658 milliards de FCfa au deuxième trimestre 2026

Après un succès éclatant au premier trimestre 2026, le Sénégal attaque le deuxième trimestre avec beaucoup d'ambitions. Selon les statistiques d'Umoa-Titres compilées, le Trésor public sénégalais vise, au total, 658 milliards de FCfa. Côté volume, le pays vient juste après la Côte d'Ivoire qui souhaite absorber 980 milliards de FCfa.

Ainsi, le Sénégal compte privilégier les Obligations assimilables du Trésor (Oat). Pour cet instrument, 448 milliards de FCfa sont visés contre 210 milliards de FCfa pour les Bons assimilables du Trésor (Bat). Pour le mois d'avril, l'ambition est d'atteindre 260 milliards de FCfa. Pour le mois de mai, les opérations prévues tablent sur une enveloppe de 278 milliards de FCfa.

S'agissant du dernier mois du trimestre, à savoir juin, le Trésor public cible 120 milliards de FCfa. Pour les quatre premiers mois de l'année 2026, soit du 1er janvier au 9 avril, le Sénégal a brillé sur le Marché des Titres publics de l'Umoa. Au total, le pays a effectué 33 sorties. Des émissions qui ont permis d'encaisser auprès des investisseurs 1.069 milliards de FCfa.

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L'enveloppe est constituée de 665,86 milliards de FCfa en Bat et 402,79 milliards de FCfa en Oat. Sur la période couverte, le Sénégal est également parvenu à procéder au remboursement de 591 milliards de FCfa en guise de montant du capital. Pour la couverture des intérêts, l'État a pu débourser 85 milliards de FCfa.

Pour l'année 2026, le Sénégal vise sur le Marché des Titres publics 2.400 milliards de FCfa après les 2.225 milliards levés en 2025. La première opération de l'année 2026 a eu lieu le 16 janvier. Pour cette émission, le Trésor public a mobilisé 154 milliards de FCfa alors que 140 milliards de FCfa ont été mis en adjudication.

Ainsi, l'objectif de départ a été dépassé de 14 milliards de FCfa. Une performance qui confirme la solidité de la signature du pays et son attractivité persistante auprès des investisseurs de la zone.