Angola: Un atelier évalue la gouvernance mondiale des océans

Icolo e Bengo — Des experts du ministère des Pêches et des Ressources marines de l'Angola ont examiné, jeudi à Luanda, lors d'un atelier, l'état de la préservation et de la gestion des ressources marines, a appris l'ANGOP.

Dans son discours d'ouverture, la ministre des Pêches, Carmen do Sacramento Neto, a indiqué que cette rencontre visait à approfondir les connaissances sur l'accord BBNJ, à aligner les institutions angolaises et à définir les priorités pour sa mise en oeuvre.

Le BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), également appelé « traité sur la haute mer », est un accord international historique des Nations unies, entré en vigueur en janvier de cette année, destiné à assurer la conservation et la gestion durable de la biodiversité marine dans les eaux internationales, en dehors des zones économiques exclusives.

Selon la ministre, cet accord est crucial pour positionner l'Angola dans les processus internationaux, notamment lors des conférences des parties, et influence la gouvernance des océans, son efficacité reposant sur une mise en oeuvre coordonnée et durable par les États.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce titre, elle a souligné l'importance du renforcement des capacités, affirmant que l'Angola s'engage à collaborer avec ses partenaires afin de garantir la durabilité des océans et de consolider la gouvernance mondiale, en s'appuyant sur l'accord BBNJ.

D'après la responsable, la réunion a constitué une opportunité d'approfondir la compréhension des fondements de cet accord, d'harmoniser les institutions nationales et de définir des priorités spécifiques pour sa mise en oeuvre.

« Plus qu'un moment de réflexion, il s'agit d'un processus structurant pour l'élaboration d'une feuille de route nationale permettant à l'Angola de se positionner de manière stratégique dans les forums internationaux, y compris lors des futures conférences des parties », a-t-elle conclu.