Angola: Malanje sur la route de l'investissement touristique espagnol

Malanje — Un groupe de huit spécialistes et opérateurs touristiques espagnols a exprimé ce jeudi, dans cette ville, son intérêt pour investir dans le tourisme durable dans la région, dans le but de promouvoir un tourisme associant développement économique et préservation de l'environnement.

Cette intention a été présentée par la responsable du groupe Trade Manager at Kleber, Patricia Laviña Cordeiro, à l'issue d'une rencontre de courtoisie avec des membres du gouvernement provincial visant l'échange d'expériences et le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur.

Selon Patricia Cordeiro, le projet de visite à Malanje était planifié depuis 2025, motivé par le potentiel touristique remarquable de la région, qui en fait une destination prioritaire pour le capital étranger. Elle a qualifié la rencontre avec les autorités locales de productive, soulignant que celle-ci a permis de recueillir des données cruciales sur les potentialités de la province afin de fonder de futurs investissements.

« Lors de la réunion, nous avons discuté d'opportunités stratégiques pour l'exploitation et la promotion de l'image de Malanje et du pays en Europe, et partagé des modèles de réussite appliqués en Espagne », a-t-elle précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le directeur du Bureau provincial de la Culture et du Tourisme, João Manuel, a estimé que la visite constituait un atout, car elle permettra de cataloguer les principaux sites touristiques afin de mobiliser l'entrepreneuriat européen.

Il a indiqué que la province dispose actuellement de plus de 100 sites répertoriés, parmi lesquels les roches de Pungo Andongo, les chutes de Calandula, les rapides du Kwanza, Bens Casados et les chutes de Musseleje.

Le responsable a souligné que certains sites touristiques restent encore difficiles d'accès, mettant en avant l'engagement du gouvernement à améliorer ces infrastructures. « La création de nouvelles liaisons intercommunales est considérée comme la clé pour transformer le potentiel touristique en développement économique réel », a-t-il conclu.