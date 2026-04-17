Angola: Handball/Dames - Petro s'impose face à Primeiro de Agosto au championnat provincial de Luanda

16 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Petro de Luanda a battu Primeiro de Agosto (31-18) ce jeudi au pavillon Paulo Bunze, lors de la rencontre phare de la troisième journée de la troisième phase du championnat provincial de Luanda.

Dans ce match qui clôt la phase préliminaire, l'équipe victorieuse a consolidé sa première place avec 22 points, après avoir remporté ses onze matchs.

Les « tricolores » (Petro) menaient 12-9 à la mi-temps. Le Primeiro de Agosto, tenant du titre, a rencontré des difficultés, même jouant à domicile.

L'équipe « militaire » a vu son entraîneur, William de Almeida, ainsi que son arrière droit, Wuta Dombaxi, expulsés.

Malgré cette défaite, les Rouge et Noir sont qualifiés pour les demi-finales.

Toujours pour cette même journée, ce soir l'équipe d'Atlético Sport Aviação (ASA) affrontera Hadja Models.

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