Angola: Football - Kabuscorp - Petro est le match d'affiche de la 23e journée

Luanda — Kabuscorp do Palanca, septième avec 30 points, affronte Petro de Luanda, leader avec 56 points, dimanche à 17h, pour le choc de la 23e journée du championnat national de première division Girabola 2025-26, qui débute vendredi.

Cette rencontre très attendue, qui se déroulera au stade des Coqueiros, oppose deux champions et revêt une importance particulière pour Kabuscorp do Palanca, qui n'a plus battu l'équipe tricolore depuis 13 matchs, sa dernière victoire (2-1) remontant au 17 mars 2017.

Avec des performances irrégulières cette saison, l'équipe de Palanca affiche un bilan de 18 buts marqués et 17 encaissés en 22 matchs, contre 43 buts marqués et 12 encaissés pour Petro, une équipe plus équilibrée.

Lors de la dernière journée, Kabuscorp a perdu contre le Primeiro de Maio de Benguela 3-1, tandis que Petro de Luanda a fait match nul 0-0 contre l'Interclube.

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Cependant, la journée s'ouvre ce vendredi avec Luanda City face au Primeiro de Maio de Benguela, au stade 22 de Junho, à 16 heures.

Samedi, le Recreativo do Libolo affrontera la Sagrada Esperança au stade Calulo à 15h00, le Redonda FC affrontera le Guelson FC au stade Dande à 15h30, le Premier d'Agosto affrontera Wiliete de Benguela au stade França Ndalu à 15h30 et l'Interclube affrontera le Desportivo da Huíla au stade 22 de Junho à 16h00.

Dimanche, le programme de la journée comprendra São Salvador contre FC Bravos do Maquis au stade Álvaro Buta à 15h00 et se terminera lundi avec le match entre l'Académica do Lobito et le Desportivo da Lunda Sul au stade Ombaka à 15h30.