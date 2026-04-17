Angola: Le MASFAMU livre 218 tonnes de biens pour soutenir les familles de Benguela

17 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AB/VIC/SB

Luanda — 218 tonnes de denrées alimentaires et non alimentaires pour en aide aux familles touchées par les inondations du fleuve Cavaco dans la province de Benguela ont été livré jeudi, aux autorités locales, par le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (MASFAMU).

Un communiqué de presse transmis à l'ANGOP souligne la livraison de matériaux de construction destinés à la remise en état des logements des familles sinistrées.

Il explique que depuis lundi, une équipe pluridisciplinaire, sous la direction de la ministre Ana do Sacramento Neto, travaille sur le terrain en coordination avec le Gouvernorat de Benguela pour assurer une aide directe et continue aux populations touchées.

Le communiqué précise que le processus d'assistance repose sur l'enregistrement des familles sinistrées, effectué via le Système intégré de gestion de l'assistance sociale (SIGAS), une plateforme qui permet l'enregistrement, le traitement et le suivi des informations sociales, garantissant ainsi une identification rigoureuse des bénéficiaires et une plus grande efficacité dans l'allocation des aides.

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Suite aux inondations à Benguela, 18 personnes sont décédées, 11 sont portées disparues, 3 624 ont été évacuées des zones à risque, 451 maisons se sont effondrées et 1 502 personnes se sont retrouvées sans abri.

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