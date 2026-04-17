Angola: Solidarité des Églises avec les victimes des inondations à Benguela

Luanda — La Commission inter-ecclésiastique a recommandé, jeudi, aux Églises de fournir un hébergement temporaire aux victimes des inondations provoquées par les fortes pluies dans les provinces de Benguela, Huíla et Luanda.

Cette initiative de la Commission bénéficie du soutien de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST), du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA), de l'Alliance évangélique d'Angola (AEA), du Forum chrétien angolais (FCA), de la Ligue oecuménique des Églises d'Angola (LEIA), ainsi que d'autres organisations religieuses.

Cette recommandation a été formulée lors d'une conférence de presse tenue à Luanda, visant à lancer un appel national à la solidarité avec les populations touchées par les inondations, en particulier dans la province de Benguela.

Selon le secrétaire général de la CICA, Vladimir Agostinho, plus de 10 000 personnes sont déplacées dans les provinces de Benguela, Huíla et Luanda, suite aux inondations provoquées par de fortes pluies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à cette situation, le chef religieux a lancé un appel aux dons de denrées non périssables, de vêtements, de couvertures, de produits d'hygiène, de matelas et d'autres articles de première nécessité.

Vladimir Agostinho a demandé l'ouverture d'églises pour servir d'abris temporaires aux sans-abri. « Chaque geste compte. Tout retard peut coûter des vies.»

Il a souligné que la réponse devait être immédiate et décentralisée afin d'assurer une assistance rapide aux populations sinistrées.

Appuyant cette initiative, le secrétaire de la Commission Justice, Paix et Intégrité de la CEAST, Celestino Epalanga, a évoqué l'ouverture d'un compte bancaire qui servira à collecter des fonds pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Il s'agit du compte de solidarité ouvert à la Banco Sol, au nom de la CICA - Igreja Católica Solidariedade (Solidarité de l'Église Catholique), avec l'IBAN 0044 0000 20 42 69 56 10 18 5.

Il a indiqué les points de collecte de dons, notamment Cáritas de Angola, dans le quartier de Rocha Pinto à Luanda.

Le responsable a précisé qu'aucune date limite n'a été fixée pour la fin de la campagne de collecte de fonds, compte tenu de la situation d'urgence actuelle.

La commission prévoit d'effectuer une mission d'évaluation dans la province de Benguela dans les 15 jours afin d'évaluer la situation sur le terrain et de renforcer les actions de soutien.

Cette initiative bénéficie du soutien de partenaires internationaux, tels que l'Alliance ACT, et apporte également une aide psychosociale aux victimes, traumatisées par la perte de leurs proches et de leurs biens.