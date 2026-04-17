Angola: Le gouvernement de Malanje acquiert 128 systèmes d'eau pour contenir une flambée de choléra

Malanje — Le gouvernement provincial de Malanje a procédé à l'acquisition de 128 systèmes destinés au forage de puits, afin de renforcer l'approvisionnement en eau des communautés et de répondre à la situation épidémiologique que connaît la province, laquelle enregistre 1 903 cas de choléra depuis janvier de l'année dernière.

L'information a été communiquée par le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique, Franco Mufinda, à l'issue d'une réunion avec les membres de la commission multisectorielle de lutte contre la maladie.

Dans le cadre du renforcement des mesures d'urgence, le responsable a précisé que les autorités locales procèdent également à la construction de latrines et à la distribution d'eau au moyen de camions dans les zones affectées.

Malgré l'augmentation des cas, Franco Mufinda a assuré que les centres de traitement du choléra (CTC), répartis dans six municipalités, sont convenablement équipés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous disposons de médicaments et de consommables en quantité suffisante au niveau de la province », a-t-il affirmé, soulignant l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires internationaux.

De son côté, le directeur du Bureau provincial de la santé, Ribeiro de Carvalho, a indiqué que la propagation du choléra est liée à la consommation d'eau contaminée ainsi qu'au contact direct avec des personnes infectées.

Lors de cette rencontre, les membres de la commission multisectorielle ont également lancé l'initiative « Culte de la chaire », visant à impliquer les églises dans la sensibilisation à la prévention de la maladie lors des célébrations religieuses.