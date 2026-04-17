Angola: Le gouvernement de Malanje acquiert 128 systèmes d'eau pour contenir une flambée de choléra

16 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par PBC/BS

Malanje — Le gouvernement provincial de Malanje a procédé à l'acquisition de 128 systèmes destinés au forage de puits, afin de renforcer l'approvisionnement en eau des communautés et de répondre à la situation épidémiologique que connaît la province, laquelle enregistre 1 903 cas de choléra depuis janvier de l'année dernière.

L'information a été communiquée par le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique, Franco Mufinda, à l'issue d'une réunion avec les membres de la commission multisectorielle de lutte contre la maladie.

Dans le cadre du renforcement des mesures d'urgence, le responsable a précisé que les autorités locales procèdent également à la construction de latrines et à la distribution d'eau au moyen de camions dans les zones affectées.

Malgré l'augmentation des cas, Franco Mufinda a assuré que les centres de traitement du choléra (CTC), répartis dans six municipalités, sont convenablement équipés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous disposons de médicaments et de consommables en quantité suffisante au niveau de la province », a-t-il affirmé, soulignant l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres partenaires internationaux.

De son côté, le directeur du Bureau provincial de la santé, Ribeiro de Carvalho, a indiqué que la propagation du choléra est liée à la consommation d'eau contaminée ainsi qu'au contact direct avec des personnes infectées.

Lors de cette rencontre, les membres de la commission multisectorielle ont également lancé l'initiative « Culte de la chaire », visant à impliquer les églises dans la sensibilisation à la prévention de la maladie lors des célébrations religieuses.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.