Angola: Le MINSA renforce la réponse sanitaire aux populations sinistrées de Benguela

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) renforce continuellement son dispositif sanitaire dans les camps de relogement des populations touchées par les inondations dans la province de Benguela, a annoncé mercredi, à Benguela, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Suite aux inondations du fleuve Cavaco à Benguela, 18 personnes sont décédées, 11 sont portées disparues, 3 624 ont été évacuées des zones à risque, 451 habitations se sont effondrées et 1 502 personnes se sont retrouvées sans abri.

Dans un communiqué de presse reçu par l'ANGOP, la ministre a expliqué que l'objectif principal est de sauver des vies, de prévenir et de combattre le choléra et les autres maladies liées aux situations d'urgence.

Elle a précisé que cette intervention s'inscrit dans un vaste ensemble de mesures de santé publique, axées sur l'assistance médicale et pharmaceutique, la surveillance épidémiologique, la prévention des maladies évitables et la promotion de la santé communautaire.

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Dans le cadre des actions menées, il a souligné l'installation d'un poste de vaccination de routine dans le camp de réinstallation des populations touchées par les inondations, garantissant l'administration des antigènes du Programme élargi de vaccination (PAV), une mesure essentielle pour la protection des enfants et des groupes vulnérables.

Parallèlement, il a indiqué qu'une zone de triage pour enfants et adultes avait été créée, permettant l'identification précoce des cas suspects et l'organisation du parcours de soins, pour une réponse plus rapide et plus efficace.

« Des services de soins de santé primaires ont également été mis en place sur le terrain, garantissant des consultations pédiatriques et adultes ainsi que des services essentiels pour les personnes déplacées », a-t-il déclaré.

Le ministère de la Santé a également mis en oeuvre des consultations de santé mentale, assurées par des psychologues cliniciens, pour apporter un soutien psychosocial aux familles touchées, avec une attention particulière aux groupes vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées.

Des actions d'éducation et de mobilisation communautaire sont menées en collaboration avec les comités de résidents et les équipes de la Croix-Rouge, qui mènent des campagnes de sensibilisation de porte-à-porte, promouvant les bonnes pratiques d'hygiène, la prévention du choléra et la réduction des risques de diarrhées aiguës.

Ces interventions ont renforcé l'adhésion de la communauté aux mesures préventives et contribué à la réduction des comportements à risque dans les zones touchées.

Dans le cadre du renforcement de la réponse, environ 40 tonnes de médicaments, de produits et de fournitures médicales, notamment des tentes, ont été mobilisées.

Des kits de toilette et d'hygiène, fournis par le ministère de l'Énergie et de l'Eau, ont également été mis à disposition dans le cadre de la réponse d'urgence multisectorielle.

Le ministère de la Santé assure un suivi quotidien des informations relatives à la prise en charge des usagers dans les zones de réinstallation, ainsi que des données épidémiologiques sur le choléra et d'autres maladies.

Il réaffirme le renforcement continu de la surveillance épidémiologique, de laboratoire et environnementale, de la prise en charge des cas, du renforcement de la logistique et de la communication des risques, ainsi que de l'implication communautaire.