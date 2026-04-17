Angola: L'ambassade d'Angola reçoit la solidarité de jeunes Français

Luanda — L'ambassade d'Angola en France a reçu, mercredi à Paris, une délégation de jeunes et d'élus locaux de Garges-lès-Gonesse, organisateurs d'une campagne de solidarité en faveur d'un foyer pour enfants à Mbanza-Kongo, dans la province angolaise de Zaire.

Selon un communiqué de presse reçu par l'ANGOP, cette initiative, portée par des adolescents de cette ville française, a permis de collecter des dons pour l'Angola, un geste qui renforce les liens de solidarité et de coopération entre les deux peuples.

Lors de la cérémonie, présidée par l'ambassadrice d'Angola en France, Guilhermina Prata, la délégation comprenait des représentants de l'administration locale, notamment le conseiller municipal Amine Maaloum, le directeur de cabinet du maire, Prosper Ndedi-Otto, et le responsable du service d'éducation et d'insertion professionnelle des jeunes, Yves Cotellon.

La campagne a également mobilisé des organisations de jeunesse, dont Emmanuel Lamvu, et a bénéficié du soutien institutionnel de la municipalité de Garges-lès-Gonesse, qui a assuré la livraison des biens au foyer bénéficiaire à Mbanza-Kongo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de la réunion, une vidéo illustrant la réalité de la ville historique de Mbanza-Kongo, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et du foyer bénéficiaire a été projetée, suscitant l'intérêt et favorisant les échanges entre les participants.

À cette occasion, les membres de la délégation ont exprimé leur gratitude pour l'accueil reçu et ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération avec l'Angola, notamment dans la province de Zaire, par la mise en oeuvre de nouveaux projets communs.

L'événement a également permis de promouvoir la culture angolaise, avec la présentation d'oeuvres littéraires, dont des poèmes du premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, traduits en français, ainsi qu'une anthologie de nouvelles angolaises offerte aux enfants présents.

Cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'efforts de diplomatie culturelle et de rapprochement entre les communautés, soulignant le rôle des jeunes dans la construction de ponts de solidarité et de coopération internationale.