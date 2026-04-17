Ile Maurice: Un projet de by-pass pour désengorger la côte Ouest

Hier, le Premier ministre (PM) par intérim et ministre des Terres et du logement, Shakeel Mohamed, s'est rendu à Yemen, à Tamarin, pour une visite de terrain consacrée au projet d'une route de contournement sur la côte Ouest.

Le région ne dispose que d'un seul axe routier principal reliant Rivière-Noire, Tamarin et Cascavelle. En cas d'accident, notamment aux abords du pont de Tamarin, la circulation est totalement paralysée. Aucun itinéraire alternatif ne permet de fluidifier le trafic. Face à cette situation et à la demande des députés de la région, cette visite visait à évaluer la faisabilité d'une nouvelle infrastructure.

Le projet envisagé porte sur la construction d'un by-pass d'environ huit kilomètres. Celui-ci permettrait de contourner le pont de Tamarin pour rejoindre Trois-Bras, derrière le complexe Matala. Le développement de cette route se ferait en collaboration avec le ministère des Infrastructures nationales. Toutefois, avant toute mise en oeuvre, deux défis majeurs devront être relevés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier est d'ordre social. Le tracé envisagé traverse des zones occupées par des squatters, notamment dans le secteur de Carré d'As. Le ministre a insisté sur la nécessité d'éviter toute relocalisation précipitée. Les familles concernées devront être réinstallées dans des zones offrant un accès adéquat aux services essentiels, tels qu'écoles, commerces et centres de santé. Le ministère des Terres et du logement devra ainsi identifier des terrains appropriés avant toute avancée du projet.

Le second enjeu concerne l'environnement. La région de Tamarin abrite des écosystèmes fragiles et la construction d'une route de cette envergure suscite des interrogations quant à son impact sur la faune, la flore et le paysage naturel. Sur ce point, Shakeel Mohamed a assuré que la protection de l'environnement serait une priorité. Il a évoqué l'approche adoptée dans d'autres projets, notamment à Ferney, tout en reconnaissant la nécessité d'études d'impact rigoureuses et transparentes.

Si ce projet de by-pass apparaît comme une solution potentielle pour désengorger la côte Ouest, sa réalisation dépendra de la capacité des autorités à concilier développement, enjeux sociaux et préservation de l'environnement.