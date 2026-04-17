Ile Maurice: «Rode Boule La» - Le jeu qui fait monter la pression avant le coup d'envoi

À 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2026, l'excitation monte déjà d'un cran. Du 11 juin au 19 juillet, la planète football vibrera au rythme du plus grand événement sportif au monde. Et pour faire monter la pression dès maintenant, un jeu-concours inédit vient pimenter l'attente : «Rode Boule La».

Dès le mercredi 22 avril 2026, les lecteurs sont invités à entrer dans la partie. Le principe est simple, mais redoutablement captivant : sur une photographie publiée dans le journal (l'express, Lékip et 5Plus), le ballon a été volontairement effacé. À vous de retrouver son emplacement exact en plaçant une croix sur la grille.

Mais attention, l'oeil ne suffit pas toujours. Pour espérer décrocher la victoire, il faudra également faire preuve d'intuition en devinant le nombre total de participants. Un double défi qui promet suspense et rebondissements semaine après semaine.

Pendant toute la durée du compte à rebours vers le Mondial, ce jeu accompagnera les passionnés de football, transformant chaque édition en rendez-vous incontournable. Chaque mercredi marquera une nouvelle chance de jouer, de tenter sa chance... et de se rapprocher du but.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce grand jeu sera également porté par plusieurs partenaires qui accompagneront l'événement tout au long des prochaines semaines, en proposant des cadeaux aussi alléchants les uns que les autres. De nombreuses surprises viendront récompenser les participants, jusqu'au grand "star prize" final, qui sera dévoilé au moment venu.

Avec «Rode Boule La», l'attente de la Coupe du Monde devient elle aussi un jeu. Observation, précision, instinct : trois qualités qui feront la différence.

Alors, à vous de jouer. Le compte à rebours est lancé.