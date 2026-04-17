Ile Maurice: Camp-de-Masque - Un trentenaire arrêté avec du «simik», qu'il consomme et vend

17 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un habitant de Mare-aux-Goyaves, âgé de 29 ans, a été arrêté dans la soirée du 14 avril à Camp-de-Masque, en possession de substances suspectées d'être des cannabinoïdes synthétiques, destinées à la vente.

Trahi par un comportement suspect, il a été interpellé en début de soirée par des policiers, du poste de Camp-de-Masque. Il semblait dissimuler quelque chose dans son casque. Intrigués, les policiers ont procédé à une fouille et trouvé un récipient transparent contenant une certaine quantité de feuilles suspectes. Interrogé sur place après avoir été informé de ses droits, le suspect a reconnu : «Simik sa missie... Inpe pou mo konsome, inpe pou mo van». Une fouille corporelle a ensuite permis aux policiers de saisir la somme de Rs 11 296,20.

Questionné sur l'origine de cet argent, il a répondu : «Kas la vente la drog sa». Une perquisition a été effectuée à son domicile, à Mare-aux-Goyaves, où aucune autre substance illicite ni objet compromettant n'a été trouvé. Le suspect, incarnation des jeunes pris dans l'engrenage du trafic à petite échelle, situation de plus en plus observée dans certaines régions, est en détention au poste de Quartier-Militaire sur ordre d'un surintendant de police.

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