Ile Maurice: Résultats du «SC French O Level» - La colère gronde chez les enseignants

La publication récente des résultats du SC French O Level suscite une onde de choc au sein de la communauté éducative. Après plusieurs semaines de concertation, de nombreux enseignants de français ont décidé de briser le silence pour exprimer leurs profondes préoccupations face à ce qu'ils qualifient, pour certains, de contre-performances «alarmantes», voire «catastrophiques».

Selon ces professionnels, l'ampleur des résultats médiocres enregistrés dépasse les attentes habituelles et soulève de sérieuses interrogations sur les conditions d'évaluation et de correction. Cette situation est d'autant plus sensible qu'il s'agissait de la toute première épreuve basée sur le nouveau syllabus. Or, plusieurs enseignants pointent un décalage jugé «considérable» entre les indications fournies en amont - à travers le specimen paper et les ateliers de formation - par rapport à la réalité de l'épreuve telle qu'elle a été administrée et corrigée.

Un sentiment d'avoir été induits en erreur émerge, alimentant frustration et perte de confiance. Autre point de crispation : le barème de notation (marking scheme). Plusieurs voix dénoncent une marge de subjectivité trop importante dans l'évaluation des copies, donnant l'impression d'un exercice insuffisamment encadré. Une perception qui, selon eux, soulève des doutes quant à l'équité du processus, alors même que ces résultats ont un impact direct sur l'avenir académique des candidats.

Les critiques s'étendent également à l'équipe des Chief Examiners chargée de superviser la correction. Dans le milieu éducatif, des interrogations circulent quant à leur réputation et aux critères ayant présidé à leur sélection. Le fait que l'ancienne équipe ait été reconduite pour un nouveau syllabus interpelle particulièrement. Pour plusieurs enseignants, la maîtrise de l'ancien programme ne saurait garantir une compréhension adéquate des nouvelles exigences pédagogiques, laissant planer des doutes sur la rigueur du processus de transition.

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À ces inquiétudes s'ajoute l'absence de seuils de notation (thresholds) pour cette matière, un manque de transparence vivement dénoncé. Dans un contexte déjà marqué par l'incompréhension, cette opacité ne fait qu'accentuer le malaise. De plus, l'absence d'un briefing post-examen à l'intention des enseignants est perçue comme une occasion manquée de clarifier les attentes, d'expliquer les choix de correction et de désamorcer les tensions.

Face à cette accumulation de griefs, les enseignants appellent à une prise en compte sérieuse de leurs doléances. Ils réclament une clarification officielle, davantage de transparence dans les procédures et un véritable effort de communication et de concertation. Pour eux, il est impératif de restaurer la confiance et de garantir un système d'évaluation juste, cohérent et à la hauteur des enjeux éducatifs.

Aujourd'hui, ils espèrent que les autorités concernées prendront leurs responsabilités face à cette dégradation de la langue française au SC. Par ailleurs, le malaise reste palpable dans les salles de classe.