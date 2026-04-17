Ile Maurice: Le suspect avoue - Le coup de couteau n'était pas destiné à Jaisen Sooreeah

L'enquête sur le meurtre de Jaisen Sooreeah, 22 ans, (photo) a connu un tournant majeur avec les aveux du principal suspect, arrêté par les enquêteurs de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) Sud. Le drame, survenu dans la nuit du 14 au 15 avril sur la plage publique de Saint-Félix après la fête organisée à l'occasion de Varusha Pirrapu, a plongé toute une famille dans le deuil.

L'autopsie pratiquée le 15 avril par le Dr Seewooruttun, Principal Medical Officer, a confirmé que le jeune mécanicien est décédé des suites d'un coup de couteau porté à la poitrine. Après l'examen médico-légal, le corps a été remis à ses proches.

C'est grâce à des renseignements jugés fiables et à un travail de terrain soutenu que les enquêteurs ont pu remonter jusqu'au suspect. Ce dernier, Anandasamy Ponnan, 37 ans, tailleur de pierre domicilié à Rose-Belle, a été arrêté à son domicile à Panrey Lane, Marie-Jeanne.

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Lors de son interrogatoire, il est passé aux aveux. Selon ses déclarations, il s'est disputé avec un groupe de jeunes sur la plage, peu après les festivités. Il a expliqué que la situation avait rapidement dégénéré et que c'est au moment où Jaisen Sooreeah tentait d'intervenir pour calmer les esprits que le coup de couteau a été porté. Mais que le coup n'était pas destiné au jeune homme.

Les funérailles du jeune homme ont eu lieu jeudi, dans une atmosphère empreinte de tristesse et d'incompréhension. Décrit comme un jeune homme sans histoire, travailleur et respectueux, Jaisen Sooreeah laisse derrière lui une famille anéantie.

Une pièce à conviction a été récupérée par les enquêteurs dans le cadre de cette affaire. Après à la Central Investigation Division de Chemin-Grenier, le suspect a comparu en cour hier et la police a objecté à sa remise en liberté.