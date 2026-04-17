Ile Maurice: 15 camions bloquent l'accès au site d'enfouissement de déchets

Les opérations au site d'enfouissement des déchets de Mare-Chicose sont perturbées depuis ce vendredi matin, 17 avril. En cause : un litige opposant l'opérateur Sotravic/Strata à des camionneurs travaillant sous contrat pour l'acheminement du lixiviat vers les centres de traitement. Ils dénoncent notamment des arriérés de paiement de 7 mois, pour certains, et des tensions liées à l'organisation de leurs opérations. Ainsi, 15 camions concernés ont donc bloqué l'accès au site.

Pour rappel, le lixiviat, c'est du liquide résiduel engendré par la percolation de l'eau et des liquides à travers une zone de stockage de déchets, de produits chimiques ou tout simplement un sol contaminé par des polluants. Autrement dit, produit de la dissolution des matières organiques et des éléments traces (métaux lourds, polluants organiques et chimiques, radionucléides...), source de pollution des sols et des eaux, y compris souterraines.

Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique indique suivre de près l'évolution de la situation en collaboration avec l'opérateur du site. Des négociations sont en cours entre Sotravic/Strata - gestionnaire du site d'enfouissement de Mare-Chicose depuis le 28 juin 2024 - et les camionneurs afin de tenter de débloquer la situation et permettre une reprise rapide des opérations.

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Dans le même temps, une plainte a été déposée au poste de police de Cent-Gaulettes. Celle-ci fait suite à l'obstruction des voies d'accès au centre d'enfouissement, ce qui aurait contribué à la perturbation des activités sur le site.