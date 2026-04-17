Afrique du Sud: Arrivée d'un paquebot de croisière à Namibe avec 240 touristes

Mocâmedes — Le paquebot « Silver », en provenance du Cap (Afrique du Sud), a accosté jeudi 9 à Mocâmedes, dans la province de Namibe, avec 240 touristes de diverses nationalités à son bord, parmi lesquels des Brésiliens, des Australiens, des Américains, des Polonais, des Sud-Africains, des Britanniques et des Thaïlandais.

Lors d'une interview accordée à la presse, le directeur général de l'agence de voyages Gest, José Cabral, a indiqué que les touristes suivront un itinéraire de huit heures, les menant à la municipalité de Tômbwa, afin de découvrir les beautés naturelles de la région, notamment la Welwitschia Mirabilis, la Lagoa do Arco et les Colinas do Curoca.

Il a précisé qu'à Mocâmedes, ils visiteront la forteresse São Fernando, le palais du gouvernement et l'église Santo Adrião, avant de déjeuner dans le quartier de Marginal et de déguster la cuisine locale.

« Après l'Angola, nous irons à São Tomé, puis nous mettrons le cap sur l'Europe », a-t-il déclaré.

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Par ailleurs, le coordinateur du terminal à conteneurs du port, Eugênio Jango, a affirmé que c'était un atout pour le tourisme, soulignant que la présence régulière de navires de croisière accélérerait la construction d'un terminal dédié.

Il s'agit du deuxième navire de croisière touristique de l'année, et deux autres sont attendus.

À son tour, le chef du Département provincial du tourisme, Vladimir de Carvalho, a indiqué que la province affichait de bons indicateurs, rappelant qu'elle avait accueilli l'an dernier 90 000 touristes de diverses nationalités.

Il a souligné que la présence de navires de croisière témoigne de l'intérêt des touristes internationaux pour le potentiel de la province.