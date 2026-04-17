Sénégal: "Le rêve américain " - Entre rêve et résilience, une avant-première qui fait vibrer Dakar

Le 16 avril 2026, Dakar s'est offert une parenthèse cinématographique intense à l'occasion de l'avant-première du film « Le rêve américain » d'Antony Marciano, projeté au Pathé Dakar. Une soirée marquée par une forte affluence et un public visiblement conquis par une œuvre oscillant entre comédie, drame et émotion brute.

La projection s'est ouverte sur une intervention de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, qui a commencé par remercier les partenaires et elle a souligné le rôle structurant du sport dans les relations entre les deux pays, notamment à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse. La présentation des acteurs principaux, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard s'est faite par la suite. Il s'agit d'un film biographique retraçant le parcours de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, deux agents sportifs français qui ont réussi à s'imposer dans le monde du basket-ball et de la NBA.

Entre ambition et désillusion

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Inspiré d'une histoire vraie, le film retrace le parcours de deux agents sportifs français, Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, figures aujourd'hui reconnues dans l'univers du basketball international. Leur trajectoire, qui croise des noms comme Didier Mbenga ou Victor Wembanyama, révèle un chemin semé d'obstacles : précarité financière, rivalités, trahisons, mais aussi détermination sans faille.

Dès les premières séquences, le film installe une tension émotionnelle forte, plongeant les spectateurs dans une réalité souvent éloignée de l'image idéalisée du « rêve américain ». Ici, le succès ne se donne pas il se conquiert, au prix de sacrifices personnels et professionnels considérables.

L'humain au cœur du récit

Plus qu'un film sur le sport, « Le rêve américain » s'impose comme une réflexion sur la loyauté, l'ambition et la résilience. Le duo central, à la fois complémentaire et conflictuel, incarne cette dualité permanente entre réussite et fragilité humaine.

À la sortie de la salle, les réactions du public témoignaient d'un impact réel : au-delà du divertissement, c'est le message universel qui a marqué les esprits. Celui d'un rêve qui, s'il fait briller, ne tient que par la solidité des liens humains et la capacité à tenir face à l'adversité. Dans une ville comme Dakar, carrefour de cultures et d'aspirations, cette projection résonne particulièrement. Elle rappelle que derrière chaque trajectoire exceptionnelle se cachent des combats invisibles et que les plus grandes victoires ne se mesurent pas uniquement en trophées, mais en résilience.