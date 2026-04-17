Tunisie: Le Kef - Collision entre un train de voyageurs et un poids lourd

Huit personnes blessées dans une collision entre un poids lourd et un train de voyageurs ont été prises en charge ce vendredi matin 17 avril 2026.

L'accident s'est produit au niveau de la zone d'El Khadhra, relevant de la délégation de Sers, sur la ligne reliant Tunis à la ville de Dahmani, a indiqué le directeur régional de la santé au Kef, Mohamed Moncef El Houani, à Mosaïque FM.

Selon la même source, trois blessés ont été transférés vers l'hôpital régional du Kef et cinq autres vers l'hôpital local de Sers. Leurs blessures sont de gravité variable, mais ne présentent pas de danger.