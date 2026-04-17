Tunisie: INM - Des précipitations excédentaires enregistrées en mars 2026

Le mois de mars 2026 a été relativement humide, associé à des conditions thermiques modérées, lesquelles se sont caractérisées par un contraste entre des journées légèrement plus fraîches que la normale et des nuits plus douces, indique l'Institut National de la Météorologie (INM).

L'analyse des cumuls pluviométriques par rapport aux normales met en évidence une situation globalement excédentaire, en matière de précipitations, à l'échelle des différentes régions, ajoute l'INM dans un bulletin climatique consacré au mois de mars 2026, publié vendredi.

À l'échelle nationale des 26 stations principales le cumul total des précipitations était de 1114,7 mm, contre une normale de 925,5 mm soit 120,4 % de la normale climatologique 1991-2020.

Au niveau régional, les précipitations enregistrées présentent un caractère globalement excédentaire avec 666,5 mm au Nord contre une normale de 555 mm soit 120,1 % au Centre 263,4 mm contre 211,9 mm soit 124,3 % et au Sud 184,8 mm contre 158,6 mm soit 116,5 %.

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Cette situation s'accompagne toutefois d'une variabilité spatiale notable certaines stations enregistrant des cumuls largement supérieurs aux normales tandis que d'autres présentent des valeurs proches ou légèrement inférieures.

Au niveau de la région du Nord, la majorité des stations présentent des valeurs supérieures à la normale avec des excédents particulièrement marqués à Kélibia Nabeul Tunis et Le Kef tandis que Bizerte et Béja enregistrent des cumuls légèrement inférieurs aux normales.

Dans la région du Centre, plusieurs stations affichent des rapports élevés notamment Kasserine Mahdia Thala et Sidi Bouzid en revanche des déficits sont observés à Kairouan et Monastir.

Concernant le Sud du pays, certaines stations présentent des excédents importants à l'instar de Remada Gafsa et Tataouine tandis que d'autres comme Gabès Kébili et Tozeur enregistrent des cumuls inférieurs aux normales.

L'analyse des températures maximales minimales et moyennes par rapport aux normales met en évidence des écarts globalement faibles à modérés avec une tendance contrastée entre les températures diurnes et nocturnes.

Les températures maximales se caractérisent par une diminution généralisée par rapport aux normales tandis que les températures minimales affichent une augmentation sur la majorité des stations.

Par conséquent les températures moyennes restent proches des normales avec une moyenne nationale de 14,3°C contre une moyenne de référence de 14,5°C soit -0,2°C.

Les températures maximales moyennes ont varié entre 12,4°C à Thala et 22,8°C à Tozeur avec une moyenne nationale de 18,6°C inférieure à la moyenne de référence de 19,9°C soit -1,3°C.

Les températures minimales ont varié de 4,8°C à Thala et 13,6°C à Djerba, avec une moyenne nationale de 10°C supérieure à la moyenne de référence de 9,1°C soit +0,9°C.

Les températures moyennes du mois variaient entre 8,6°C à Thala et 17,4°C à Tozeur. La température moyenne nationale (26 stations principales), a atteint 14.3°c, inférieure à la moyenne de référence (14.5°c) de -0.2°c.