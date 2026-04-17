Maroc: La 15e édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador

17 Avril 2026
Libération (Casablanca)

La 15ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador se tiendra, du 30 octobre au 04 novembre, sous le slogan «La mémoire de l'avenir».

Un communiqué du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, organisateur de cet événement, indique que cette manifestation culturelle, qui vise à ancrer les valeurs de paix et de cohabitation, continue de renforcer son rôle en tant qu'espace international de dialogue entre le 7è art et les questions humaines, ainsi que de plateforme de réflexion sur la dialectique de la mémoire et la construction de l'avenir.

La même source ajoute que le festival accorde, dans sa nouvelle édition, une importance capitale aux jeunes en tant qu'acteurs essentiels de la construction de la «mémoire du futur», et ce, en leur donnant les outils d'une lecture critique de l'histoire et en renforçant leur implication dans les débats intellectuels liés aux questions de mémoire et de justice, soulignant l'engagement du festival à faire de la culture un levier de la réflexion critique et un outil pour construire une société plus juste.

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Cette édition se distinguera par une programmation riche comprenant des compétitions de films de fiction, de documentaires et de courts métrages, ainsi que des colloques académiques et des ateliers de formation destinés aux jeunes, et des activités socioculturelles parallèles adoptant une approche ouverte qui aborde les questions humaines dans leur dimension universelle.

Sur le plan intellectuel, le programme de l'édition comprend un colloque international sur le thème «Vers une méthodologie de la justice transitionnelle entre les Etats : de la mémoire nationale à la mémoire commune», qui explorera les moyens de transposer les concepts de justice et de paix au niveau des relations internationales.

En ce qui concerne les jurys, le communiqué précise qu'ils sont composés de personnalités artistiques de renom reflétant la diversité des expériences cinématographiques mondiales. Ainsi, l'Italienne Roberta Pazi préside le jury des longs métrages de fiction, tandis que Lamiae Chraibi (Maroc/France) préside le jury des documentaires et Randa Maaroufi (Maroc/France) celui des courts métrages.

Le communiqué fait remarquer que cette composition témoigne de l'ouverture du festival à des approches artistiques multiples et de sa volonté de promouvoir la présence des femmes aux postes de décision et d'évaluation cinématographique.

A l'instar des éditions précédentes, la cérémonie d'ouverture sera l'occasion de remettre le prix international «Mémoire pour la démocratie et la paix» à une personnalité nationale ou internationale qui s'est distinguée par ses contributions exceptionnelles à l'enracinement des valeurs de paix et de coexistence humaine.

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