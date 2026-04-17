Afrique: Casablanca - ZLECAf Trade Finance Summit sous le signe de la dynamisation du commerce régional

La Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX) et le Club Afrique développement (CAD) d'Attijariwafa bank ont réuni, mardi à Casablanca, plus de 300 entreprises exportatrices à l'occasion du ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine) Trade Finance Summit.

Cette rencontre d'envergure a rassemblé plusieurs hautes personnalités, parmi lesquelles le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, le président directeur général du groupe Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, ainsi que la secrétaire générale de l'ASMEX, Kawtar Raji, fait savoir un communiqué conjoint de l'ASMEX et le CAD.

D'après la même source, la directrice de l'engagement du secteur privé au Secrétariat général de la ZLECAf, Cynthia Essonam-Gnassingbe, a présenté les avancées concrètes de cette zone et les opportunités qu'elle ouvre aux exportateurs marocains.

De son côté, le directeur Maroc de la Banque africaine de développement (BAD), Achraf Tarsim, a souligné le rôle central des institutions financières dans l'accompagnement des exportations et des investissements marocains en Afrique, rapporte la MAP.

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Un premier panel de haut niveau, introduit par M. Ismaïl Douiri, directeur général délégué en charge de la Banque de détail à l'international et des filiales de financement spécialisées du groupe Attijariwafa bank, a permis de poser le cadre stratégique des enjeux de financement liés à la ZLECAf.

Les échanges ont réuni le directeur de la Supervision bancaire à Bank Al- Maghrib, Nabil Badr, le président directeur général de Centrelec, Ali El Harti, le directeur de l'International Banking du groupe Attijariwafa bank, Adil Hajji, et le directeur de la Défense et la Réglementation commerciale au ministère de l'Industrie et du Commerce, Said Maghraoui.

Un second panel, consacré aux nouveaux mécanismes ainsi qu'aux modalités pratiques de sécurisation des investissements et des exportations, a également retenu l'attention de l'auditoire.

Introduit par le directeur général délégué d'Attijariwafa bank, Choukri Oimdina, il a réuni la directrice de la Régulation et de la Stabilité financière à l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), Amal Souaifi, le directeur Pôle Business Développement et non vie Afrique d'Atlantic Re, Mehdi Arifi, en plus de Francis Jespers, CEO Maroc d'Allianz Trade et Hicham Zaki, directeur général du SMAEX (Société marocaine d'assurance à l'exportation).

Par ailleurs, trois conventions de partenariat destinées à accompagner les entreprises et à stimuler les investissements ont été signées entre Attijariwafa Bank et, respectivement, le secrétariat d'Etat chargé du Commerce extérieur, Maroc PME et l'ASMEX.

En clôture du sommet, la vice-présidente et présidente de la commission Afrique de l'ASMEX, Saloua Karkri Belkeziz, a salué le rythme soutenu de mise en oeuvre de la ZLECAf.

Elle a également partagé la vision d'avenir des exportateurs marocains au sein de leur environnement régional, dans un contexte international où la proximité géographique apparaît plus que jamais comme un levier de croissance.

Créée en 1982, l'ASMEX fédère un large écosystème composé d'exportateurs, de fédérations et d'associations sectorielles, ainsi que d'institutions publiques et privées impliquées dans le commerce extérieur.

Structurée autour de pôles métiers, de commissions thématiques et de comités ad hoc, elle constitue un espace d'échange, de concertation et de co-construction au service du développement des secteurs exportateurs marocains. Grâce à son maillage régional, l'ASMEX assure également une proximité renforcée avec les entreprises dans l'ensemble des régions du Royaume.

De son côté, le CAD du groupe Attijariwafa bank est une plateforme dédiée à la fédération des communautés d'affaires, des dirigeants et des représentants publics afin de catalyser les opportunités économiques et d'encourager les investissements à l'échelle du continent. Avec plus de 25.000 participants issus de 42 pays africains, dont plus de 7.000 membres actifs, le CAD a facilité plus de 33.000 rencontres B2B structurées dans des secteurs clés. Il a également orchestré 45 missions multisectorielles et organisé 7 éditions du Forum international Afrique développement.