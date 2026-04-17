Maroc: Espagne - Accord de coopération entre les Chambres de commerce d'Almería et de Fès-Meknès

La Chambre de commerce d'Almería et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Fès-Meknès ont signé, lundi à Almería (sud-est de l'Espagne), un accord-cadre de coopération et de partenariat.

Cet accord vise à renforcer les relations économiques bilatérales et à promouvoir de nouvelles opportunités d'affaires et d'investissement entre les deux régions, indique la Chambre de commerce d'Almería dans un communiqué.

Paraphé par le président de la Chambre d'Almería, Jerónimo Parra, et celui de la Chambre de Fès-Meknès, Hamza Benabdallah, ce partenariat établit un cadre de coopération institutionnelle durable, fondé sur la réciprocité, le bénéfice mutuel et le co-développement économique, précise la même source.

A cette occasion, M. Parra a souligné que le Maroc représente «un marché prioritaire» pour l'économie locale, en raison de sa proximité géographique, de son potentiel de croissance et de sa complémentarité avec l'Andalousie, rapporte la MAP.

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Selon lui, cet accord «offre une garantie institutionnelle solide» aux entreprises intéressées par la prospection de nouveaux débouchés commerciaux et opportunités d'investissement.

Pour sa part, M. Benabdallah a estimé que cette convention renforce la coopération économique entre le Maroc et l'Espagne et contribue à «instaurer un climat de confiance propice au développement de projets conjoints».

L'accord définit un cadre d'actions conjointes visant à faciliter l'internationalisation des entreprises d'Almería sur le marché marocain, ainsi qu'à accompagner les opérateurs de la région de Fès-Meknès souhaitant explorer le marché espagnol, notamment dans la province d'Almería et en Andalousie.

Sur le plan opérationnel, le texte prévoit la promotion conjointe des deux régions, l'échange régulier d'informations économiques, ainsi que l'organisation de rencontres d'affaires, de missions économiques et de programmes de formation.

La coopération portera prioritairement sur les secteurs du commerce, de l'industrie, des services, du tourisme, ainsi que sur la formation et la culture.

Pour assurer le suivi et la mise en oeuvre des engagements, un comité mixte de coordination sera mis en place. Il sera chargé de superviser les plans d'action et de proposer de nouvelles pistes de collaboration.

Conclu pour une durée initiale d'un an, l'accord est renouvelable jusqu'à quatre ans et pourra donner lieu à la signature de conventions spécifiques adaptées à des volets thématiques, conclut le communiqué.